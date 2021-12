El rock se va a la montaña

La 14.ª edición del festival de cine de montaña BBK Mendi Film, en el que colabora DEIA, acerca estos días la exposición Rock the Mountain a la Sala Ondare Aretoa de Bilbao. El proyecto, impulsado por el prestigioso Musseo della Montagna de Turín, refleja la influencia de las montañas en la iconografía de la música popular a través de decenas de portadas de discos y giras, de los Stones a Elton John, pasando por Moby, Deep Purple, Marley, Supertramp, Kaney West o Depeche Mode. "Algunas son verdaderas obras de arte", aseguran sus impulsores.

Mendi Film Bilbao – Bizkaia, que se desarrolla en diferentes sedes de Bilbao hasta el 12 de diciembre, no es solo montaña, aventura, deportes extremos y naturaleza. También ofrece música, ya que en esta edición se ha creado un nuevo premio que completa el palmarés de la sección oficial, el de Mejor Banda Sonora, para "premiar la labor de los compositores de música para el cine de montaña".

Además, Ondare Aretoa, en María Martínez de Haro, acoge Rock the Mountain, una exposición del Musseo della Montagna en la que decenas de vinilos y carteles repasan la historia del rock y el pop con grupos de renombre que han reflejado en sus imágenes la temática de la montaña. Es una selección de 120 discos, publicados desde los 70 hasta la actualidad, que ofrece una nueva mirada al mundo de las cumbres. "Se traza la evolución tanto de las estrategias de comunicación de la industria musical como del gusto por su representación en los últimos 50 años", explica Daniela Berta, directora del museo italiano.

Por temáticas La exposición no sigue un orden cronológico, sino que se articula en torno a diferentes temáticas. En primer lugar, aparecen portadas de bandas sonoras de películas ligadas a la montaña, entre ellas Aguirre, la cólera de Dios, de Werner Herzog, con el Amazonas tras el actor Klaus Kinski, o la mítica La trace, con ilustración de Moebius. "Las razones por las que las montañas acaban en la portada de un disco son infinitas. Algunas de ellas son obras de arte, como la de la banda sonora de esta película", según el comisario de la muestra, el periodista y crítico musical Paolo Ferrari.

En el apartado titulado Exploraciones, que agrupa vinilos impulsados por "el reto de la urgencia explorar", copan las paredes portadas de We are all made of stars, de Moby; I´ Arca di Noé!, de Franco Battiato, o The best of Eagles, donde el grupo nos invita a adentrarnos en los míticos pináculos de Monument Valley. La sección Alpinismo alterna portadas de los electrónicos Mount Kimbie, The Chemical Brothers, Jamiroquai o David Lee Roth, el exvocalista de Van Halen. En su caso es fruto de su pasión por las montañas. "Escala desde niño y quiso hacerlo en una pared en el Valle de Yosemite. Él, el guía y el fotógrafo arriesgaron sus vidas, pero el experimento aparece en su portada y un vídeo", explica Ferrari.

La mítica Cervino, montaña icónica de los Alpes con forma de pirámide, cuenta con un apartado propio por "su fotogenia", con imágenes inmortalizadas desde discos de Depeche Mode, Rick Wakeman y Wim Mertens, o el cartel de los Stones en su gira de 1976, en la que parecen correr ladera abajo. Cimas, bosques, prados y pendientes se agrupan en torno a la sección Paisajes, en la que se agrupan vinilos de Echo & The Bunnymen, los Supertramp del piano nevado, los kistch Village People, Elton John o los folkies Joan Baez y John Denver.

Junto a ellos aparece Kanye West, que "no sabe nada de montañas", según Ferrari, pero le encandiló una foto hecha desde el arcén de la autopista para uno de sus discos más vendidos, Ye, o el grupo Tinariwen, que ha hecho popular mundialmente su blues del desierto. "Las montañas representan para ellos el sentido de pertenencia a un pueblo, el tuareg. La foto elegida, un monte del desierto de Argelia, es un símbolo de resistencia", según el comisario.

Rock y ácido Finalmente, el apartado de la exposición titulado Visiones muestra "montañas imaginarias y cimas virtuales tan vastas como los solos de guitarra producidos por el ácido", recoge Ferrari. Son carátulas de discos de Yes; los propios Mountain; Noel Gallagher; Neil Young en su mítico America Stars ´ Bars; Rory Gallagher; Bob Marley con su Uprising y los Purple de In rock, donde el hard rock se plasma en la roca con la imagen de varios presidentes de Estados Unidos esculpidos en el monte Rushmore.