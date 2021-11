La película macedonia 'North Pole', de Marija Apcevska, gana el Gran Premio de ZINEBI

El cortometraje de ficción North Pole dirigido por la cineasta de Macedonia Marija Apcevska ha conseguido el gran Premio ZINEBI, según ha dado a conocer este viernes el jurado internacional del festival bilbaino. "Es una película tan delicada como el rostro de su protagonista, que describe el deseo femenino como algo que fluye entre la esperanza, la obligación, la presión y una dulce liberación. En su adolescencia, el drama surge y se dispara en un solo movimiento", en palabras del jurado.

Marija Apcevska presentó este trabajo en la pasada edición del Festival de Cannes, convirtiéndose en la primera película macedonia en ser incluida en el festival de cine más importante del mundo. El cortometraje es además el primero propuesto por ZINEBI como candidato a los premios europeos del Cine (EFA) para la próxima edición.

El palmarés del Festival Internacional de Cine y Cortometraje de Bilbao, en el que han participado 55 trabajos, ha sido dado a conocer hoy en el Arriaga de Bilbao, donde se celebrará esta tarde, a partir de las 19.30 horas, una gala en la que se entregarán los premios y se proyectarán los cortos ganadores..

La directora del festival, Vanesa Fernández y el resto de los miembros del jurado han comunicado los principales galardones, entre los que se encuentra el Gran Premio de Competencia Internacional ZIFF-Zinebi First Film, que ha recaído en Rock Botton Riser, del realizador estadounidense Fern Silva. El director ya había obtenido este año con su ópera prima una mención especial del jurado de la sección Encounters de la pasada Berlinale. El jurado describe la película ganadora como "una navegación por los distintos estados de la materia, sus temporalidades y texturas, entre la intensa huella del hombre y la hermosa violencia de la naturaleza".

El Gran Premio al Mejor Cortometraje Vasco ha sido concedido a la animación Azaletik azalera, de la creadora

gasteiztarra Mel Arranz, que a pesar de su juventud y de que éste sea su primer corto, en realidad cuenta ya con una premiada trayectoria creativa. Sin una narrativa al uso, la creación tiene como protagonistas a las manos, al tacto, a la piel. "Al dar la mano a alguien, enseguida notamos si está fría, caliente, húmeda o seca. Además, una mano nos puede hacer sentir miedo, fuerza, nervios, enfado o felicidad. Creemos que darle la mano a alguien es una acción llena de sentimientos que no se pueden explicar con palabras", explicaba recientemente la cineasta.

El premio al mejor cortometraje de animación ha sido para la producción danesa Inherent, de Niolai G. H: Jacobsen, el mejor cortometraje de animación para la producción polaca Crumbs of life y el de mejor cortometraje documental para la producción británica-francesa Some Kind of Intimicy.

El jurado también ha concedido una mención especial al documental Faya Dayi, de la directora mexicana-etíope Jessica Beshir y el Premio del jurado joven, ha recaído en la película Los Fundadores.

Por su parte, la Fundación SGAE-consejo de Euskadi ha galardonado al cortometraje de ficción Kinka, de Maider Oleaga, con el Premio al mejor guion vasco.