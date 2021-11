Dora García reivindica el arte político en ZINEBI

Como afirma el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao, Gonzalo Olabarria, ZINEBI tiene puesta la mirada en el talento local e internacional. Esta misma semana, se proyectaban los cortos de creadores vascos y esta vez le ha tocado el turno a una creadora de reconocimiento internacional, Dora García (Valladolid, 1965), que acaba de recibir el Premio Nacional de Artes Plásticas.

Artista, profesora e investigadora, Dora García vive en Barcelona y Oslo y ha estrenado en el Bellas Artes de Bilbao su último trabajo, el documental, Si pudiera desear algo. Partiendo de la canción del mismo título escrita en 1930 por el compositor alemán Friedrich Holländer, trata de expresar un concepto muy complejo que tiene que ver con la decepción que las mujeres arrastran. Decepciones que trae al presente a través de las marchas y manifestaciones feministas y la lucha de las mujeres trans en la Ciudad de México, que para la artista son "la vanguardia de la lucha feminista".

Dora García trabaja sobre todo en el campo de la performance, el vídeo, el dibujo y el texto. "Su obra a menudo aborda la relación entre comunidad e individualidad en la sociedad contemporánea. Con el tiempo, ha cambiado los formatos y los medios, pero no los intereses de su trabajo. Estos han crecido, lo mismo que ha crecido en estos años la indignación de las mujeres y los colectivos LGTBI frente al poder y la violencia", explica el director del Museo, Miguel Zugaza. El documental se ha rodado durante la pandemia por lo que la artista no ha podido viajar a México para rodar las escenas de las manifestaciones que han sido tomadas por las mismas manifestantes, en su mayoría con un teléfono móvil.

Si pudiera desear algo se ha rodado en México y es parte de su proyecto cinematográfico Amor rojo, que investiga las relaciones entre socialismo, femenismo y resistencia. Junto con Love With Obstacles (2020), una obra sobre la revolucionaria rusa Alexandra Kollontai, y otro que acometerá próximamente, compondrán un largometraje que se estrenará "previsiblemente el año que viene", anuncia Dora García.

"La película está rodada en México con un realismo sin concesiones y cruza varias veces los límites entre el victimismo de la creación y el activismo público y político, confrontando interior y exterior, individual y colectivo, en un ejercicio de empoderamiento", según Zugaza.

Porque la artista reivindica el arte político como una parte fundamental de su trabajo, ya que para ella "el arte está sumergido en la política", que define como la manera de "determinar cómo vivir juntos". "El otro día me encontré con una cita de Borges, que es muy poco sospechoso de revolucionario, que afirmaba que cuando alguien decía que el arte no debía tratar de ideas políticas, lo que quería decir es que no debía tratar de ideas políticas contrarias a las suyas. El arte está sumergido en la política, como todo porque es el gran tema de cómo vivir juntos de una manera justa. Yo, como artista, reivindico el arte político", comenta la creadora.

No es la primera vez que participa en ZINEBI, ya que en 2018 presentó Segunda vez. Según la directora del festival, Vanesa Fernández, "el jurado destacó, a la hora de elegir a esta artista para la edición de este año, su capacidad para analizar en una obra que reflexiona sobre las formas de solidaridad entre la minoría".





Ecuador del festival



El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de la capital vizcaina ha llegado a su ecuador. El viérnes se darán a conocer los galardones de la Sección Oficial-Concurso Internacional de Cortometraje, que serán anunciados por un jurado internacional, formado este año por la directora y productora guipuzcoana de cine de animación Isabel Herguera; la directora mexicana Itandehui Jansen; la actriz vasca Jone Laspiur, ganadora del Goya a la Mejor Relevación en 2021; James Lattimer, programador, crítico y cineasta; y la productora argentina Florencia de Mugica.

Pero todavía queda la entrega del segundo premio honorífico Mikeldi de Honor, que esta edición reconoce la trayectoria de un cineasta ligado al Festival casi desde sus inicios: el director vasco Imanol Uribe. El cineasta mantendrá también un encuentro con el público en el Auditorio del Museo de Bellas Artes, moderado por el director de programación de Filmoteca Española, Carlos Reviriego.

En esa sesión, el público podrá recuperar los dos cortos dirigidos por Uribe que fueron premiados en Zinebi: Ez (documental que recoge la lucha de distintos movimientos ciudadanos contra la construcción de la Central Nuclear de Lemoiz y que obtuvo el Mikeldi de Plata el año 1977) e Ikuska 13: Euskal kantagintza berria (reconocido con una mención especial en la Sección de Cine Vasco del festival de 1983).

Uribe será además protagonista de la exposición impulsada por Carlos Juárez y Ángel Amigo con motivo del 40 aniversario de su película La fuga de Segovia (1981), en la que se podrán ver objetos y documentos de la película además de las imágenes tomadas por el fotógrafo Jesús Uriarte durante el rodaje.