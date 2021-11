Azkuna Zentroak Mexikoko herrietako zinemagileen topaketa jaso du

Azkuna Zentroko Bastida aretoak Mexikoko herrietako zinemagileen topaketa bat jaso du. Ekitaldi hau Bilboko Udalak antolatu egin du, Zinebi jaialdiaren barruan.

Yunuen Cuenca Zikloaren komisarioak moderatu du ekitaldia, eta bertan izan dira Mexikoko Emakume Indigenen Batzar Nazionalaren sortzaile eta kide den Zenaida Pérez Gutiérrez, Yasnaya Aguilar Gil mixe hizkuntzalaria eta Itandehui Jansen, Luna Marán, Concepción Suárez Aguilar eta Yolanda Cruz zinemagileak ere bertan izan dira, Vanesa Fernández Jaialdiko Zuzendariarekin batera.

Topaketa Focus: México, mujer y cines originarios programa berezia aurkezteko balioko du. Bertan, aipatutako zinemagileek hartuko dute parte.

Zikloaren proiekzioak, ZINEBIn aurkeztuko dira hilaren 16tik 18ra, Euskadin lehen aldiz. Zikloa Mexikoko Zinematografiako Institutu Mexikarrarekin (IMCINE) lankidetzarekin ospatuko da. Mexikoko herrietako kideei laguntza handia eman dien erakundea da, zinea ekoitzi eta egiteko programen bidez, eta Moreliako Nazioarteko Zinemaldia (FICM) aintzat hartzeko. Hauek dira filmak:



KOLTAVANEJ | Dokumentala Concepción Suárez Aguilar, Mexiko, 2013 (19')

GUENATI'ZA / THOSE WHO COME TO VISIT US | Dokumentala Yolanda Cruz, Mexiko, 2003 (17')

ME PAREZCO TANTO A TI | Dokumentala Luna Marán, Mexiko, 2011 (23')

KII NCHE NDUTSA / TIME AND THE SEASHELL | Fikzioa Itandehui Jansen, Mexiko, 2020 (13')

TÍO YIM | Dokumentala Luna Marán, Mexiko, 2019 (82')

NUDO MIXTECO | Fikzioa Ángeles Cruz, Mexiko, 2021 (91')

Azken edizioetan, mundu osoko emakumeek egindako zinemari eskainitako saio bat erreserbatu du ZINEBIk. Urteen poderioz, egia da emakumeak zinemagintzan duen rola eta lana oharkabean pasatu direla, baina haren irudia zabaldu egin da, historikoki gizakiaren eta emakumearen artean desberdinak izan diren botere-harremanak patentatu dituen ideia gisa, eta, sektorean irudikatu ordez, lente azalekoa, pobrea eta osatugabea izan da.

Zinebiren ekimen hau ikus-entzunezko eremuko emakumeek antolatzen dute, eta zuzendarien lana nabarmentzea du helburu, baina baita sektorea osatzen duten emakume guztiena ere. Horren agerpena nabarmendu nahi da, industrian nahiz pantailan duen irudikapenari buruz eztabaidatu, gaitasun profesionala ezagutu, baita haien gaitasun profesionala aitortu eta historian zehar zinemagintzan aktiboki eta baldintzarik gabe parte hartu izana ere.

Halaber, María Novaro IMCINeko zuzendariaren hitzak berresten ditu Jaialdiak, esanez "zinemagilea, emakumea eta indigena hiru baztertze-hitz dira, eta ez dugu gehiago onartuko. Jada ez dira baztertze-hitzak, abangoardiakoak baizik".

EUROPAKO JAIALDIEN TOPAKETA

Bihar, hilak 15, Europako zinema dokumentaleko jaialdi garrantzitsuenetako batzuen ordezkariak elkartuko dira Azkuna Zentroan, ZINEBI, Europa Creativa Desk MEDIA Euskadi eta Europako MEDIA bulegoetako "The European Panorama of Documentary Film Festivals: What We Are Looking For" izena duen topaketan.

Besteak beste, Cinéma du Réel (Paris), DOK.Leipzig (Alemania), Ji.hlava (Chequia), Doclisboa (Portugal), DokuFest (Kosovo), FIPADOC (Biarritz) edo Punto de Vista (Iruña) COVID-19 pandemiaren ondoren Europako dokumental-zinemaldiek dituzten erronkei buruz eztabaidatuko dute.