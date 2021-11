Muere en un accidente de avión Marília Mendonça, una de las cantantes más populares de Brasil

La cantante y compositora Marília Mendonça, una de las artistas más reconocidas de Brasil, icono feminista y ganadora de un Grammy Latino en 2019, falleció este viernes en un accidente aéreo que ha causado una enorme conmoción en el país.



Mendonça, conocida como la "reina del sufrimiento" por su estilo melancólico y profundo, ha fallecido a los 26 años, en pleno apogeo de su carrera artística, que comenzó cuando era una niña, escribiendo letras de composiciones de éxito.



La caída de la avioneta en la que viajaba ha terminado con su vida y con la de los otros cuatro ocupantes que le acompañaban: su productor Henrique Ribeiro, su tío y asesor Abicieli Silveira, así como el piloto y el copiloto del aparato.





ICONO DEL 'FEMINEJO'

CONMOCIÓN EN LA CULTURA, LA POLÍTICA Y EL DEPORTE

Uma das mulheres mais gente boa, generosa, engraçada. Aquela amiga que topa TUDO. Não tem inveja de ninguém. Eu te admiro tanto, meu Deus. Um exemplo de tudo de bom. Meu Deus por que? Simplesmente não consigo. Este ano está realmente muito difícil para o nosso país. pic.twitter.com/di55bPwqUy — Anitta (@Anitta) November 5, 2021

El accidente ocurrió sobre las 15.30 hora local (18.30 GMT), cuando el aparato se precipitó sobre un área rocosa cerca de una cascada de agua, en la localidad de Piedade de Caratinga, en el estado de Minas Gerais (sureste).La primera línea de la investigación abierta para esclarecer las causas de la tragedia apunta queantes de impactar contra el suelo, a tan solo dos kilómetros de la pista de aterrizaje.La cantante tenía previsto ofrecer un concierto esta noche en Caratinga, a unos diez kilómetros de distancia del lugar del accidente, ante 8.000 de sus incondicionales.Según imágenes divulgadas, la aeronave, modelo Beech Aircraft y que tenía todos los papeles en regla, según las autoridades brasileñas, cayó sobre una zona de difícil acceso para los equipos de rescate por lo escarpado del terreno y el agua que descendía a gran velocidad.Mendonça se ha convertido en los últimos años en unaespecialmente de música sertaneja, uno de los estilos más populares del gigante suramericano que revolucionó con varios temas sobre el empoderamiento femenino.Toda esa transformación de un género hasta entonces dominado por hombres y a la que se unieron otras cantantes brasileñas, desembocó en la creación del género "feminejo", en el que las mujeres son las protagonistas.Nacida el 22 de julio de 1995 en el municipio de Cristianópolis, en el estado de Goiás (centro),A esa corta edad escribió canciones como "É Com Ela Que Eu Estou", "Até você voltar" y "Cuida Bem Dela", que se popularizaron en la voz de otros artistas.con el lanzamiento de su primer álbum, que bautizó con su nombre e incluyó temas de enorme éxito, como "Saudade do Meu Ex", "Folgado" e "Infiel", esta última canción fue la más cantada y tocada de ese año en Brasil.Al año siguiente publicó su segundo trabajo, "Realidade", que ya le rindió una nominación en lospero no fue hasta 2019 que se alzó con el prestigioso galardón en la categoría de Mejor Álbum de Música Sertaneja por su proyecto "Todos os Cantos".Mendonça recibió ese reconocimiento cuando estaba embarazada de su hijo Léo, que en diciembre cumplirá dos años de edad.La reconocida artista se encontraba en estos momentosdespués del parón provocado por la pandemia de coronavirus, que ha provocado en Brasil casi 610.000 muertes.La inesperada pérdida de Mendonça ha generado un torrente de reacciones desde el mundo de la cultura, político y deportivo del país.El presidente de Brasil,, dijo que el "país entero" está "en shock" por la muerte de "una de las mayores artistas de su generación, que con su voz única, su carisma y su música conquistó el cariño y la admiración de todos".El exmandatario progresistamayor antagonista político de Bolsonaro, envió sus condolencias "a los familiares y millones de seguidores de la música, el carisma y la irreverencia" de Mendonça.Reputados artistas brasileños con la cantanteo el cantautortambién expresaron su tristeza en redes sociales. "Una de las mujeres más agradables que me he cruzado en mi carrera", dijo Anitta."Estoy llorando. No me lo puedo creer", manifestó Veloso, uno de los máximos exponentes de la Música Popular Brasileña (MPB).La misma reacción tuvo el delantero brasileñojugador del París Saint-Germain, que también se negó a reconocer lo ocurrido. "Me niego a creerlo, me niego", indicó la estrella de la Canarinha.