BBK aretoak Vulken kontzertua hartuko du azaroaren 14an

Datorren azaroaren 14an, Vulkek zuzenean joko du BBK Aretoan, ZINEBI – Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiak 63. edizioko programazioaren barruan. Zehazki, kontzertua 19:00etatik aurrera hasiko da eta nahi dutenek sarrerak erosi ditzakete 10 euroren truke.

BBK Aretoko saio berezi honi esker, "Vulk ez da" izenekoa., ikusleek BilbokoVulk bandaren zuzeneko musikaz gozatu ahal izango dute, baita aurrez grabatutako beste material batzuekin konbinatu eta aurrez aurre jartzeaz ere, taldeak "autoaurkikuntza-ariketa" gisa definitzen duen horretan, "zuzenekoaren eta ikus-entzunezko materialaren arteko mugak lausotu nahi ditu".

Vulkek ZINEBIrekin batera eta BBK Aretoarekin elkarlanean aurkeztutako diziplina anitzeko ikuskizun hau jaialdiak sortutako beste pieza performatibo batzuekin elkartzen da. Aurreko edizioetan, musikarekin eta irudiekin lan egiteko beste modu bat erakutsi zioten Bilboko ikus-entzuleei. Halaxe gertatu zen "Zelako. Zinema & Belako", 2015eko Jaialdian aurkeztua, "Las del tiragomas somos todas", Iñaki Billelabeitiak zuzendua, Igor Rezolarekin lankidetzan, ZINEBIn 2016. urtean aurkeztua, edo "All about the birds", 2014. Urtean, oraingoan, Víctor Iriartek eta Sra. Polaraiska Kolektibo Artistikoak (Alaitz Arenzana eta María Ibarretxe) zuzendua.

VULK



2014. urtean sortu zenetik, Bilboko taldeak hainbat aldaketa izan ditu, eta ZINEBIn aurkeztuko duten performanceak etapa berri bat ireki du Andoni de la Cruz, Alberto Eguiluz, Julen Alberdi eta Jangitz Larrañagak osatutako taldearentzat.

Aurreko bi lan luze egin ondoren ("Beat Kamerlanden", 2017koa, eta "Ground for Dogs", 2018koa), Vulkek laster aurkeztuko du bere hirugarren LPa, "VULK EZ DA" ere izenburupean, berrehun kontzertu baino gehiago eskaini ondoren hainbat latitudeetan, eta nazioarteko ospeko jaialdietan parte hartu ondoren, hala nola Bartzelonako Primavera Sound, Festival Internacional de Benicassim edo Bilbao BBK Live, besteak beste.

"Vulk ez da" Galapanek ekoitzi du ZINEBIrekin batera. Gainera, Arriguri, Badator eta Balearekin eta BBK Aretoarekin kolaborazioa du.



ZINEBI 63

Bilboko Zinema Dokumental eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiak 63. edizioa izango du azaroaren 12tik 19ra.

Arriaga Antzokian inauguratuko da, Margarethe von Trotta zinemagile alemanak aurtengo Ohorezko Mikeldi sarietako bat jasoko duen ekitaldian. Gainera, inaugurazio-ekitaldiaren amaieran, Nazioarteko Film Laburren Sail Ofizialean - Lehiaketan parte hartu duten zazpi euskal film laburrak erakutsiko dira.