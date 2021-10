Creatividad a golpe de clic

TRASLADAR a una sola imagen lo que alguien escribe en el papel". Con esta frase resume Iranzu Villalba, directora y profesora del Centro Pixels de Bilbao, el trabajo que se realiza con la animación. Este sector creativo está viviendo un momento dulce y cada vez su consumo es mayor. "Las plataformas digitales, como Netflix, están invirtiendo mucho dinero en series y películas animadas, por lo que se ha abierto un campo muy interesante", comenta Villalba quien muestra su orgullo porque "dos exalumnas del centro han trabajado en una serie de Netflix haciendo el diseño y la ilustración".

El 28 de octubre se celebra el Día Mundial de la Animación y poder desempeñar un trabajo en una producción no es nada fácil ya que requiere de muchas horas de dedicación y de aprendizaje.

En el Centro Pixels, están especializados en la formación y hay dos másteres en concreto que son su principal joya: el máster en Ilustración digital y concept art y el máster en Diseño de personajes en 3D

"Son estudios presenciales. Ahora tenemos un máximo de 10 plazas por la situación sanitaria aunque antes eran 12 personas", detalla la directora y profesora del centro quien pone el acento en la "personalización" de las clases. "Al ser temas creativos necesitas que el profesor esté encima. Son grupos pequeños porque es necesario que haya correcciones personalizadas para cada alumno", subraya.

Uno de los diseños de la alumna Laura Barquin. Foto: Centro Pixels

Para poder acceder a estos dos másteres, Villalba señala que "lo ideal es tener una carrera o un módulo superior con estudios relacionados pero no es necesario al 100%. Hacemos una entrevista personal en la que tenemos en cuenta el nivel de madurez y de esfuerzo que están dispuestos a invertir". De hecho, esa dedicación que requieren estos estudios es tal que "no recomendamos que las personas que lo realizan de manera presencial trabajen porque no lo van a aprovechar. Con nosotros están aquí 4 horas pero luego, como mínimo tienen que trabajar 4-5 horas en casa. Intentamos emular el flujo de trabajo de una empresa".

El objetivo de esta formación es que, una vez finalizada, "los alumnos estén preparados para introducirse en el mundo laboral". De ahí, la importancia de contar con un buen portafolio ya que es una "carta de presentación" ante un trabajo. "En este sector, de cara a encontrar un trabajo, lo que más vale es tener un buen portafolio", reconoce Villalba. Por ello, "toda la formación está orientada a que cuando terminen tengan un buen portafolio". Los grupos de estudio pequeños favorecen la creación de un "vínculo" que se mantiene con el paso del tiempo. "Si hacen un test de arte para una empresa, les podemos ayudar", apunta la directora y profesora.

A lo largo de las horas que invierten en su formación, los alumnos aprenden cómo será su profesión en el futuro y que habilidades son necesarias para poder afrontarla. "Es una profesión creativa pero hay momentos de tensión y tienen que saber resolver conflictos y trabajar en equipo". Y ese proceso de formación, en el que el Centro Pixels "crea su propio temario en base a la experiencia de todos los profesionales que trabajamos aquí y hemos trabajado en la industria", se desarrolla de tal manera con el objetivo de crear diseños que serán la base en la película de animación o producción audiovisual. "En el máster de Ilustración digital y concept art se comienza con el diseño inorgánico, que es el que está relacionado con el diseño de escenarios, de objetos€ El segundo módulo está dedicado al diseño del paisaje, a la estética del entorno, la ambientación€ Y el tercero es el diseño del personaje: el vestuario, peinado...", describe Iranzu Villalba. En estos estudios también se hace hincapié en el diseño en 3D porque "puede ser una salida para trabajar en cine de animación, videojuegos o ilustración digital".

En este trabajo se aprecian los detalles que ha diseñado Ibai Cia, alumno del Centro Pixels. Foto: Centro Pixels

En el máster en Diseño de personajes en 3D, se dan las pautas para crear tanto esculpidos y modelados para producciones cinematográficas como para videojuegos porque el proceso es diferente. "Cuando hacemos un película en cine, a la hora de modelar a los personajes, estos tienen información, están hechos de polígonos. Cuantos más polígonos, más detalle va a tener el personaje, va a estar mejor definido, con más texturas...", detalla la directora y profesora del centro quien reconoce que el trabajo con los videojuegos requiere de otras técnicas.

Ilustración de Natalia Lucas, alumna de Centro Pixel. Foto: Centro Pixels

"En el videojuego, el programa está calculando al instante: la perspectiva, la luz, la cámara€ Por ello no podemos poner modelos tan pesados porque ralentizaría tanto el juego que no se podría jugar", explica Villalba quien confía en que la creatividad que todos los días ponen en acción en su centro un día se vea en las pantallas de todos.

Trabajos alumnado 3D - 2020-2021

Centro Pixels