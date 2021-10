9 film lehiatuko dira ZIFF – Zinebi First Film sariagatik

Ezagutzera eman dira dagoeneko Bilboko Udalak antolatutako Zinebi – Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiaren barruan egingdako Zinebi First Film lehiaketaren seigarren edizioan parte hartuko duten 12 herrialdetako bederatzi film luzeen izenburuak.

Zinebi 63 sail honetako nazioarteko epaimahaia honako hauek osatuko dute: Helena Wittmann zinemagile eta artista bisual alemaniarra (ZIFFen bigarren edizioan epaimahaiaren aipamen berezia irabazi zuen 2017an), Paula Arantzazu Ruiz kazetari kultural eta zinema kritikari katalana, eta Eva Sangiorgi idazle eta programatzaile italiarra, Viennale Vienako Nazioarteko Zinema Jaialdiaren zuzendari artistikoa, FICUNAM jaialdi mexikarraren sortzailea eta Elias Querejeta Zinema Eskolako komisariotza-arloko arduraduna.

"LA CHICA NUEVA"

Toulouseko (Frantzia) Cinélatino – Rencontresen garaile, "La chica nueva" (2021) filmari esker, Micaela Gonzalo argentinarrak bere aurreko lana, "Toda mi alegría" (2018), Berlinalen aurkeztu zuen.

Film luzerako jauzia egiteko, Gonzalok Rio Grande hiria aukeratu du, Tierra del Fuegoko uharte handian, Jimenaren (Mora Arenillas) istorioa girotzeko. Jimena Argentinako hegoaldeko muturrera joango da, bere anaiordearen (Rafael Federman) bila, eta haren laguntzarekin bere norabidea berreskuratu ahal izango du, krisi ekonomikoaren testuinguru konplexu batean.

"FAYA DAYI"

Jaiotzez mexikarra, baina Etiopian hazia eta New Yorken bizi dena, Jessica Beshirrek "Faya Dayi" (2021) filmean film luzerako jauzia egin zuen, Etiopiako mendietan ia osorik filmatutako dokumentala.

Han, khaten laborantza, maskatu egiten den estimulatzailea eta tradizioz Afrikako Adarreko herrialde arabiarretan erabili izan dena, irabazizko negozio bihurtu da.

Kondairaren eta errealitatearen artean, "Faya Dayi" Beshir Hairat (2017) film laburrean erretratatu zuen argi-ilunen Harar Eskualdera itzuliko da. Sundancen estreinatu ondoren, eta kritikak "hipnotiko, murgiltzaile eta oso eder" gisa definitu ondoren, "Faya Dayi"-k dokumental onenaren saria lortu zuen Visions du Réelen (Suitza) eta Publikoaren Saria Hot Docsen (Kanada). Gainera, joan den hilean New Yorkeko Lincoln Center-en New Directors/New Films jaialdiaren berrogeita hamargarren edizioan parte hartu zuen.

"FREIZEIT OR: THE OPPOSITE OF DOING NOTHING"

Adin nagusitasunera iristear dauden bost gazte alemaniar "FREIZEIT oder: das Gegenteil von Nichtstun" (2021) Caroline Pitzenek zuzendutako dokumentalaren protagonistak dira. 2018ko Berlinen topikoaren antipodetan dagoen gazteria erakusten du.

Hirian paseatzen dute, eta etorkizunean euren bizitza nolakoa izango den galdetzen diote beren buruari. Beti eztabaida eta eztabaida proposatuz, gazte hauen elkarrizketak eguneroko sexismoari, erantzukizun indibidual eta kolektiboari edo gentrifikazioari buruzkoak dira. Inguruan gertatzen ari dena behar lukeena izatetik urrun dagoela uste dute, baina baikor agertu dira etorkizunaren aurrean.

Pitzenek Berlinaleko Kritikaren Astean aurkeztu zuen bere debuteko filma eta, ondoren, Cinéma du Réelen (Frantzia) erakutsi zuten.

"LOS FUNDADORES"

Fikzioaren eta Tijuanako gazteriaren errealitatearen artean, "Los fundadores" (2021) Diego Hernandezen opera prima filmak Mexikoko film onenaren Zilarrezko Puma irabazi zuen Ficunamen (Mexiko), eta, ondoren, epaimahaiaren aipamen berezia FID Marseillen (Frantzia).

Diego, Andres eta Renée dira protagonistak, ahalegin pertsonala egin arren profesionalki garatzea lortzen ez duten unibertsitateko ikasleak, neurri batean, ikasten ari diren unibertsitatera bideratutako baliabideak beste helburu batzuetarako desbideratu dituztelako.

"LANGUAGE LESSONS"

Ameriketako Estatu Batuetan duela hilabete estreinatu zuten, eta Natalie Morales aktore estatubatuarraren ("Language Lessons", 2021ekoa) lehen lana Berlinaleko azken edizioan aurkeztu zen Austingo (Texas) SXSW Zinemaldian Publikoaren Saria lortu aurretik. Moralesek berak eta Mark Duplass estatubatuar zinema indiarreko izarrak antzeztu zuten.

"Variety"-n "Zoom garairako komedia erromantiko platoniko" gisa definitzen da, "Language Lessons" filmak Adam eta bere gaztelerazko irakaslearen arteko harremanaren ezusteko aldaketa kontatzen du, Adamen senarrak astero Internet bidez eskolak emateko kontratatu duena.

"OUR ETERNAL SUMMER"

Locarnoko (Suitza) Zinemaldiko orainaldiko Cineasti saileko Epaimahaiaren Sari Bereziak babestuta, Émilie Aussel frantziar zinemagileak "L 'été, l' éternité" (2021) fikziozko bere lehen film luzea aurkeztuko du. Aurreko film labur guztiak bezala, 18 urte inguruko gazteak dira filmeko protagonistak, eta, kasu honetan, uda kostaldean igarotzeko prestatzen ari dira. Ausselek gazte eta nerabe talde honengana hurbilduko gaitu, euren bizitza markatuko duen uda honetan onenari eta txarrenari aurre egin beharko baitiete.

"RECONCILIATION"

Familien arteko liskarrak eta gatazkak konpontzeko oztopoak, baina, batez ere, aurrez aurre dauden aldeek adostutako bide baten bidez gainditzeko modua dira Marija Zidar zuzendari esloveniarrak zuzendutako "Odpuscanje" (2021) film luze dokumentalaren gai nagusia, eta CPH: DOX zinema dokumentalaren Danimarkako jaialdiko Netx: Wave sailean estreinatu zen.

Albaniako iparraldeko mendietan girotuta, Balkanetako koprodukzio honek (Eslovenia, Serbia, Montenegro eta Kosovoren ekarpena) Kanun du ardatz, Erdi Aroko kodea, landa eremuetan legeak baino indar handiagoa duena, eta "odola odolez garbitzen" dela jasotzen duena.

"ROCK BOTTOM RISER"

Fern Silva zuzendari luso-estatubatuarrak Zinebiko Sail Ofizialean lehiatu zen 2017an "Ride Like Lightning, Crash Like Thunder" film laburrarekin, eta Berlinaleko Encounters sailean estreinatu zen bere opera prima aurkeztuko du ZIFFn.

Bertan, "Rock Bottom Riser" (2021) filmak Epaimahaiaren Aipamen Berezi bat irabazi zuen, eta, ondoren, Frantziako Cinéma du Réel jaialdian, Rotterdameko Nazioarteko Jaialdian (Herbehereak) eta IndieLisboan (Portugal) parte hartzeko hautatua izan da.

Hawaiiko hainbat sumendietatik sortzen diren laba-isurketetan du abiapuntua. Silvak, hain urrutiko toki batean bizitza nola izan zen eta etorkizun hurbilean nola alda zitekeen azaltzen duen erretratu landu bat eraikitzen du, munduko teleskopio handiena artxipelagoko mendirik sakratuenean eraikiz, Mauna Kea sumendi inaktibo ikusgarrian.

"THE TRAIN PASSED BY"

Kam Jeong-won zuzendari korearrak ZINEBI aukeratu du apirilean Jeonjuko Nazioarteko Jaialdian aurkeztu zuen "The Train Passed By" (??, 2021) opera primaren nazioarteko estreinaldirako.

Bertan, Heesuk, 27 urteko emakume batek, Daegu hiriko industria-gune batean lanean ari dena bere lan-bizitza hasi zuenetik, bidaia bat hasiko du (ez da plazerezkoa izango) bere bizitzan lehen aldiz.

Urtero bezala, Sail Ofizialeko sariak – ZIFF Zinebi First Film – Arriaga Antzokian izango den ZINEBI Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiaren 63. edizioaren itxiera ekitaldian banatuko dira. Jaialdiak azaroaren 12tik 19ra ospatuko du bere 63. edizioa.

Sail honetan lehiatzen diren filmak ZIFF Sari Nagusirako hautagai izango dira, 12.000 eurorekin (modu ekitatiboan banatuko dira film irabazlearen ekoizlearen eta zuzendariaren artean) baita Gazte Epaimahaiaren Saria ere (2.000 euro), Euskadiko unibertsitateko eta zinema-eskoletako ikasleen berariazko talde batek ematen duena.