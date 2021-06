Kerobia agota las entradas para sus conciertos de otoño

Kerobia ha agotado en tiempo récord las entradas para sus tres conciertos de otoño, que se celebrarán en Iruñea, Azpeitia y Galdakao. El grupo navarro de pop-rock, que se disolvió en 2014, regresa ahora con un disco recopilatorio y estos recitales para celebrar el vigésimo aniversario de su creación.

Tras dar a conocer la semana pasada las fechas y lugares de los tres conciertos que ofrecerán en el mes de noviembre, Kerobia anuncia que se han agotado las entradas de los recitales de Iruñea, Azpeitia y Galdakao. En la vizcaina Torrezabal Kultur Etxea, las entradas se agotaron en "menos de doce horas", mientras que en el Auditorio Soreasu de Azpeitia no llegaron al día y en cuatro se completó el aforo en la sala principal de Baluarte, según anuncia el grupo.









La formación navarra cumple 20 años y lo han querido celebrar publicando un doble vinilo, Konstelazioa, y ofreciendo tres actuaciones que tildan de "especiales". Tras publicar siete discos, Kerobia, se despidió en 2014. "Dijimos que no teníamos energía y ahora volvemos porque la tenemos", explica la banda liderada por el vocalista Xabi Bandini, que completan Mikel Zorrilla (batería), Alberto Isaba (bajo), Rubén Matilla (guitarra) y Mikel Isaba (teclados).

música en euskalduna



Coincidiendo con la celebración del Día Europeo de la Música, el Palacio Euskalduna de Bilbao recordó ayer lunes su implicación en el desarrollo del sector musical vasco, ya que solo en el inminente mes de julio acogerá nada menos que 22 conciertos "de todos los estilos géneros musicales", del rock a la música clásica, pasando por el jazz y el folk euskaldun.

Euskalduna ofrecerá en la primera quincena de julio actuaciones de Hibai, David Luengas, Los Tessee Rocking Boys con Big Band, el tenor Andoni Martínez Barañano, Soinuak Haizean, Deep Sea Monk, Sutan y Kup Taldea, entre otros. Y en la segunda quincena del mes pasarán por su escenario sendos tributos a Queen y The Beatles y recitales de The Last Hidden Fox, Korrontzi con Oinkari Dantza Taldea, Blue Woman Voices, Ados Jazz Quartet y Oskarbi, entre otros. Las entradas están disponibles en la web del Palacio Euskalduna y los canales habituales.