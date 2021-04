Mikel Azpiroz: "Veo las composiciones como islas a las que me acerco para explorarlas"

La belleza de la palabra y la poesía de Bernardo Atxaga sobrevolará la obra reciente del pianista donostiarra Mikel Azpiroz en el espectáculo Denbora, kantak eta islak, que el dúo presentará hoy martes en el Teatro Arriaga de Bilbao, en un recital de carácter único que arrancará a las 19.00 horas. El último disco del músico se titula Islak porque dice aproximarse a sus composiciones como "islas a las que me acerco para explorarlas", explica a DEIA.

El recital exclusivo de Atxaga y Azpiroz, músico que impulsó Lau behi y Elkano browning cream y colabora con asiduidad con Jabier Muguruza, Travellin' Brothers o Elena Setién, forma parte del ciclo Literatura eta Musika Euskaraz, impulsado por el Teatro Arriaga y el Área de Euskera del Ayuntamiento de Bilbao. El recital poético-musical tendrá como base el último disco del donostiarra, una colección de nueve composiciones propias que interpreta en un piano de cola Steinway & Sons modelo B de 1978.

La música instrumental servirá de punto de partida a este recital en el que Atxaga incorporará su prosa poética. "La poesía abrazará espacios cercanos a Atxaga y a los espectadores como el propio Arriaga o el río Nervión, con la expresividad y hondura que acostumbra a dotar a sus textos el autor de Asteasu", adelantan. En esta ocasión, "el concepto del tiempo adquiere un peso importante" en sus palabras, que encuentran un refuerzo ineludible en la aportación del piano, puesto que el escritor reconoce que la música "tiene la capacidad de provocar que el tiempo pase casi sin percatarse".

Trilogía intimista



Islak, el último disco de Azpiroz, forma parte de una trilogía que completan los anteriores Gaua y Zuri. Todos ellos transitan "por un camino intimista e introspectivo" que apuesta por "reivindicar una bajada de ritmo y velocidad" frente a "la vorágine cotidiana", según el pianista. "Al tocar el piano viajo a otros mundos. Tiene la virtud de crear universos sonoros evocadores, crea algo místico que me permite abstraerme y volar libre. De la música instrumental me gusta que no está acotada al significado de las palabras y permite que cada uno la sienta a su manera", explica Azpiroz.

Las composiciones de Islak, marcadas por la melodía, ofrecen aires de jazz, música clásica y vientos exóticos, fruto de sus escuchas juveniles de B. B. King y John Lee Hooker, sus visitas al Jazzaldia y sus estudios de piano clásico. "Esos estilos afloran en mi obra de manera natural, son parte de mi personalidad", explica Azpiroz.

"Al ser de Donostia, a menudo nado alrededor de la isla y siempre percibo distintos matices, sea por cómo está el mar, la temperatura, el sol, las nubes o la hora del día. Quisiera que al oyente le pasara lo mismo, que perciba los detalles escondidos en cada escucha", concluye Azpiroz.

Poético-musical. Es un recital poético-musical en el que ambos artistas compartirán hoy escenario. Será a partir de las 19.00 horas y el espectáculo combinará la música del nuevo disco de Azpiroz, 'Islak', en el que interpreta nueve composiciones a piano, con los textos de Atxaga.

En euskera. El río Nervión, el propio Teatro Arriaga y el tiempo serán los tres grandes protagonistas de la poesía de Atxaga sobre el escenario, quien ha reconocido que la música, en especial el piano, tiene la "capacidad de provocar que el tiempo pase sin percatarse". El disco de Azpiroz ha servido de inspiración al autor de Asteasu y ayudará al escritor y al público a sumergirse en los textos durante el recital, una combinación exclusiva para el público bilbaino.