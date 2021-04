Nace 'Zine', una revista académica 'on line' en torno al cine vasco

En los últimos años, el hábitat audiovisual de Euskadi, en general, y de Gipuzkoa, en particular, ha explotado con nuevas instituciones como la Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE) y nuevas líneas de trabajo, como los últimos proyectos de la Filmoteca Vasca y del Zinemaldia. A tanta capacidad crítica y de análisis era obligación darle un soporte, y con tal idea nace Zine, una publicación on line no solo sobre el cine vasco, sino también sobre "el cine desde el País Vasco". El primer número, que ya está disponible, explora las conexiones cinematográficas de Nestor Barrenetxea y recupera la obra de la cineasta amateur María Jesús Tatus Fombellida.

EQZE, Filmoteca Vasca y el Zinemaldia se han aliado una vez más, bajo el amparo de la Diputación de Gipuzkoa, para dar forma a Zine: cuadernos de investigación cinematográfica. "Se trata de una publicación que invitará a diferentes investigadores a dar a conocer su trabajo, con especial interés en el cine vasco, pero también en el cine desde el País Vasco", explicó ayer el máximo responsable de la escuela donostiarra, Carlos Mugiro.

La revista, que cuenta con un arbitraje de expertos para garantizar la calidad de la misma, estará disponible de forma bianual, en primavera y en otoño. Según explicó el coordinador del departamento de investigación de EQZE, Pablo La Parra, Zine cumple con tres "retos que toda publicación académica del siglo XXI debería tener". En primer lugar, el acceso abierto, ya que cualquier persona puede descargarla gratuitamente al estar registrada como creative commons. En segundo, el multilingüismo. Cada número se publicará en castellano y en euskera, además de en inglés o francés, según el investigador. Y en tercer lugar, la remuneración, algo que "puede sorprender pero que no siempre sucede". En el caso de Zine, todos los implicados, desde los propios investigadores hasta los encargados de editar, cobran.

Cada número estará además divido en dos bloques. La primera parte es una invitación a firmas de autores que podrán desarrollar un tema propio de forma extensa. La segunda, en cambio, es un dossier que incide en la labor y los resultados de las diferentes instituciones cinematográficas del territorio.

"El ecosistema guipuzcoano es extraordinario, no solo por sus amplio palmarés de premios como en los últimos Forqué o Goyas, sino por su investigación, con la que se demuestra que detrás de todo esto hay un gran trabajo", apuntó el diputado de Cultura, Harkaitz Millán.

primer número, dos autores

Las obras de dos artistas muy diferentes entre sí, Nestor Basterretxea y Tatus Fombellida, son las protagonistas del primer número de Zine. La profesora e investigadora guipuzcoana Elixabete Ansa ha estudiado la película Operación H del escultor desde una perspectiva "constructiva" con la que podido hacer "una lectura de la relación entre Basterretxea y el constructivismo soviético".

Se trata, tal y como remarcó La Parra, de una mirada innovadora que antes nunca se había dado y gracias a la cual Ansa, con una extensa trayectoria fuera de Euskadi, puede publicar en casa. La segunda investigación se corresponde a la cineasta amateur María Jesús Tatus Fombellida, que entre 1975 y 1985 desarrolló la serie documental Gure Herria, con la que filmó diferentes oficios que estaban cayendo en el olvido en Euskadi. Bajo el proyecto de investigación de EQZE, Artesanos del cine: Investigación sobre el cine amateur vasco y los fondos de la Filmoteca Vasca, dos firmas, Enrique Fibla y Benoît Turquety, reflexionan sobre el lugar que ocupan estos filmes en el mapa de las prácticas culturales.

Para el director de la Filmoteca Vasca, Joxean Fernández, era "algo natural" formar parte de esta publicación en la que los protagonistas son los diferentes ciclos y trabajos que desarrollan cada año, con especial énfasis en los análisis "más puntuales y precisos, más microscópicos que telescópicos".

La subdirectora del Zinemaldia, Maialen Beloki, por su parte, recordó una vez más que el certamen donostiarra "es más que un festival", con proyectos de investigación durante los 365 días del año que, ahora, podrán verse en la revista.

Zine también nace como "un proyecto abierto" para cualquier investigador que desee participar. Por ello, se pueden enviar propuestas al correo electrónico zine@zine-eskola.eus para futuras publicaciones.

"El Zinemaldia es más que un festival, y todo ese trabajo se podrá ver ahora en la revista" Maialen Beloki Subdirectora del Zinemaldia