Ocho películas presentadas al Festival de San Sebastián lograron dieciocho premios

Ocho películas presentadas en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián se hicieron con 18 Premios Goya en la gala celebrada en Málaga. Akelarre, que compitió en la Sección Oficial del Zinemaldia, logró cinco de estos galardones y Ane, seleccionada en New Directors, mejor guion adaptado, mejor actriz protagonista y mejor actriz revelación. Desde el Festival destacaron el domingo que Akelarre, dirigida por Pablo Agüero, que compitió en la Sección Oficial del certamen donostiarra, recibió los premios a la mejor música original (Aranzazu Calleja y Maite Arroitajauregi), dirección artística (Mikel Serrano), efectos especiales (Mariano Garcia Marty y Ana Rubio), diseño de vestuario (Nerea Torrijos) y maquillaje y peluquería (Beatushka Wojtowicz y Ricardo Molina). En términos cuantitativos fue la película que más premios cosechó en la ceremonia, cinco.

La también vasca Ane, dirigida por David Pérez Sañudo, seleccionada en New Directors del Zinemaldia y que obtuvo en San Sebastián el Premio Irizar al cine vasco, fue reconocida con los premios a mejor actriz protagonista (Patricia López Arnaiz), actriz revelación (Jone Laspiur) y guion adaptado para David Pérez Sañudo y Marina Parés Pulido. Además, El olvido que seremos, dirigida por Fernando Trueba, que clausuró la Sección Oficial, recibió el Goya a mejor película iberoamericana. El padre, presentada en Perlak tras su paso por Toronto, que obtuvo el Premio del Público Ciudad de San Sebastián a la mejor película, fue elegida mejor película europea. Por su parte, Sentimental, de Cesc Gay, estrenada en la Gala RTVE, recibó el premio al mejor actor de reparto (Alberto San Juan). Asimismo, La gallina turuleca, dirigida por Víctor Monigote y Eduardo Gondell, estrenada en el Velódromo en la 67 edición, ganó el Goya a la mejor película de animación.

Las niñas, que participó en Made in Spain tras ser estrenada en la Berlinale y premiada en Málaga, fue la vencedora de la noche, con cuatro Premios Goya: mejor película, mejor dirección novel y guión original para Pilar Palomero y mejor dirección de fotografía, distinción que por primera vez ganó una mujer, Daniela Cajías. Asimismo, La boda de Rosa, también presentada en Made in Spain tras su paso por Málaga, recibió los galardones a mejor actriz de reparto (Nathalie Poza) y mejor canción original (Rozalén).

Gobierno vasco

El consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, destacó el domingo que los ocho premios otorgados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas a Ane y Akelarre demuestran "el talento de los profesionales del cine vasco". Añadió que "fue una noche alegre para el cine vasco y especialmente para el cine hecho en euskera, y por los premios recibidos por Ane y Akelarre. Las películas vascas nominadas y premiadas son una nueva demostración del talento creativo de los directores, guionistas, intérpretes vascos, músicos y compositores y de la capacidad de producción de los profesionales y empresas productoras vascas". Además recalcó que "las dos películas vascas más galardonadas están rodadas en euskera y es la primera vez que el premio a mejor actriz se concede a la protagonista de una cinta en euskera". Para el consejero, "estos premios tienen un valor especial porque ha sido un año complicado, donde no ha sido fácil estrenar en salas y en el que a las películas les ha costado hacer su camino".