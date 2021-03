Las mujeres triunfan en los Goya

Jone Lazpiur, Goya a la mejor actriz revelación por 'Ane'; Ángela Molina, Goya de Honor; Aránzazu Calleja y Maite Arroitajauregi se llevaron el premio a la mejor música original por 'Akelarre'; Nathalie Poza, mejor actriz de reparto por 'La boda de Rosa', y Pilar Palomero, Goya a mejor dirección novel y mejor guion por 'Las niñas'.

Los Goya de 2021, como señaló en su discurso durante la gala el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, han tenido este año un 41% de nominaciones para mujeres y eran por primera vez paritarias en la categoría a mejor dirección, una circunstancia que se reflejó en los galardonados. Con independencia de los premios femeninos –mejor actriz protagonista, actriz de reparto o actriz revelación– las categorías en que las mujeres ganaron en solitario o de manera colegiada en muchas cobraron importancia en la gala celebrada en el Teatro Soho CaixaBank de Málaga.

Por primera vez una categoría técnica como el premio a la mejor fotografía fue a parar a manos de una mujer, la boliviana Daniela Cajías, por su trabajo en Las niñas. Antes de rodar en España, Cajías había participado en películas de Bolivia, Cuba, Colombia, Brasil, México y España. Precisamente, la directora de esa película rodada en Zaragoza, Pilar Palomero se llevó a casa el premio a la mejor dirección novel.

Pero ellas no fueron las únicas, la cantante Rozalén recibió en su estudio la noticia de ser la ganadora en la categoría a mejor canción original por Que no, que no, por La boda de Rosa, un premio que antes de que comenzará la ceremonia, Alejandro Sanz, también nominado, señalaba que era justo que la cantante albaceteña se alzara con él.

Aránzazu Calleja y Maite Arroitajauregi fueron las ganadoras a la mejor música original por Akelarre, un galardón que celebraron con una de las canciones de la película a capela. El primer premio de la noche, el de mejor vestuario fue para Nerea Torrijos por Akelarre, un apartado al que optaban cuatro mujeres. También para Akelarre fue el Goya a mejores efectos especiales a cargo de Ana Rubio y Mariano García Marty. La mejor dirección de producción recayó en Ana Parra y Luis Fernández Lago por Adú, mientras que el mejor guion adaptado se lo llevaron Marina Parés Pulido y David Pérez Sañudo. Y cuatro fueron las mujeres que llenaron con su voz el teatro: Nathy Peluso, Vanesa Martín, Aitana y Diana Navarro.

"tocaba ya"



Pilar Palomero se alzó con los premios a mejor guion y dirección novel, categoría en la que es la cuarta mujer consecutiva que lo gana. "Tocaba ya", recalcó en rueda de prensa virtual posterior a la ceremonia, en la que su cinta, Las niñas, se alzó con cuatro cabezones, entre ellos el de mejor película. En este sentido, señaló que en la actualidad hay muchas mujeres dirigiendo y preparándose. Además, Palomero romperá el techo de cristal de la segunda producción de un ganador a dirección novel y rodará este año su segunda cinta, La maternal, con el mismo equipo de Las niñas, según recordaron los productores Valérie Delpierre y Alex Lafuente. El proyecto se encuentra en proceso de casting y trata sobre madres adolescentes, aunque el tono es muy diferente al de Las niñas, según señaló la realizadora, que en la actualidad está en contacto con trabajadoras sociales para construir una historia muy pegada a la realidad. Delpierre añadió que el hecho de que en Las niñas trabajen tantas mujeres, incluida la primera que gana un Goya a mejor dirección de fotografía, Daniela Cajías, se ha producido de forma muy natural, sin intención sino dando el paso a muchas mujeres técnicas con las que les apetecía trabajar. "Cuando hay voluntad política las cosas cambian", aseguró. Por su parte, Lafuente recalcó que hay muchos proyectos liderados por mujeres que se están financiando, aunque "con muchas dificultades", y están consiguiendo premios en los últimos años, un síntoma de que "algo está cambiando en la industria". En cualquier caso, puntualizó que se están financiando y produciendo en unas condiciones que no son las que deberían.