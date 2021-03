'Las Niñas' y 'Antidisturbios', triunfadoras en los Feroz

La película de 'Las niñas', de Pilar Palomero, y la serie 'Antidisturbios', de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, han sido con tres galardones cada una las triunfadoras de los premios Feroz de este año, que han estado marcados por la polémica generada en los días previos por las declaraciones antivacunas de Victoria Abril.



Después de cierta incertidumbre por la pandemia y las condiciones sanitarias obligadas, los Feroz han podido celebrar su gala en el Teatro Coliseum de Gran Vía --no en Alcobendas, como estaba previsto-- y han contado con la presencia de la mayor parte de los nominados.



Las mascarillas y la distancia de seguridad sanitaria han sido constantes en una gala que ha tratado de transmitir el mensaje de que "la cultura es segura". Así lo ha reivindicado su presentadora, Pilar Castro, quien además ha tenido palabras de agradecimiento para los sanitarios que han estado trabajando durante toda la pandemia de coronavirus.



'Las niñas' ha recibido en la categoría de películas tres premios: el de mejor película dramática y el de mejor dirección y mejor guión (ambos a Pilar Palomero). "Gracias al público que nos ha apoyado y ha demostrado que quiere cine y que la cultura es segura, para poder olvidar lo que hay ahora mismo", ha señalado la primera vez que ha subido al escenario.





La premiada al mejor guión es @PilarPalomero por "Las niñas" #Feroz2021 y nos habla de la lucha por la cultura pic.twitter.com/8kzZ7AaKUf — Premios Feroz (@PremiosFeroz) March 2, 2021

Y el Premio Feroz de honor va para @AbrilVictorina por su trayectoria profesional #Feroz2021 pic.twitter.com/1S6KcfsVoO — Premios Feroz (@PremiosFeroz) March 2, 2021

DEFENSA DE JORGE SANZ

LOS PREMIADOS

Y el premio a mejor música original va para...¡Baby! #Feroz2021 por Koldo Uriarte y Bingen Mendizabal pic.twitter.com/c50xASOrDO — Premios Feroz (@PremiosFeroz) March 2, 2021

?? Elena Irureta, mejor actriz protagonista de una serie por 'Patria' #Feroz2021 pic.twitter.com/H49rHmYZD7 — Premios Feroz (@PremiosFeroz) March 2, 2021

En una gala que ha apostado por la diversidad, han ido apareciendo para entregar premios rostros conocidos como la actriz Paca la Piraña, Esty Quesada (Soy una pringada), Samantha Hudson o Asaari Bibang. También ha habido espacio para el recuerdo de las personas fallecidas en la pandemia."Un abrazo muy cálido y amoroso a los que lo estáis pasando mal y despidiendo a seres queridos. Para mí, esta situación es una oportunidad para valorar que estoy viva", ha señaladoal subir a recoger un premio. El actor Eduard Fernández, por ejemplo, ha dedicado el premio a su madre, que murió durante la pandemia y de quien no se pudo "despedir".También ha habido un momento de, el actor fallecido el pasado lunes. Pero, sin duda, el momento más esperado era el de la aparición deen el escenario, que lo ha hecho con papel en mano para leer su intervención y--no ha sido la única de premiados y presentadores que ha subido así--. La actriz ha pedido disculpas por su intervención la semana pasada en la que ponía en cuestión la utilidad de las vacunas contra la pandemia de coronavirus, asegurando que siente "mucho" si ha "ofendido a las personas que han perdido a sus seres queridos"."Siento mucho y pido disculpas si en la rueda de prensa hablando sin filtros de los vivos he ofendido a los que han perdido a sus seres queridos. Os juro que no ha sido mi intención y para mí todas las vidas cuentan. Creedme, por favor", ha señalado la actriz al subir a recoger su premio.Tras ser presentada por el actor Jorge Sanz, Abril ha irrumpido en el escenario entre aplausos y sin mascarilla. La intérprete ha aclarado que iba a leer su discurso, que traía escrito en unas hojas, porque "no está el patio para ruidos"."Gracias por venir y por este honor. Como no está el patio para ruidos, he decidido hacerme una chuleta porque son muchas las personas a las que tengo que agradecer", ha resaltado, para luego recordar que París ha sido la ciudad en la que ha "infravivido en este año tan duro y tan cruel para algunos"."Sin lucha y sin coraje no habrá libertad. Si no puedes curar, al menos no dañar", ha reiterado Abril, citando unas palabras de Hipócrates. También ha dirigido unas palabras a la presidenta de AICE, María Guerra, quien también estuvo presente en la rueda de prensa de la semana pasada."Este premio es un salvavidas. Durante aquellos años oscuros de la dictadura, el cine y su luz me salvaron la vida y han hecho de mí lo que soy", ha dicho. "Durante esta variante y la que venga, me voy a clausurar. Si me necesitáis, silbad, que subo: todo lo que necesitamos es amor", ha concluido.Previamente, el actor Jorge Sanz ha defendido a Abril. "Victoria Abril tiene la cualidad de que nunca se le verá la trampa, siempre te creerás su personaje, haga lo que haga. Tened cuidado con eso de las máscaras, que a lo mejor nos convence a todos", ha bromeado."Es única, insustituible y distinta a todos los demás. Hace tiempo que decidió hacer lo que le sale del peine cuando le sale del peine y porque le sale. Se ha convertido en gran diva y lo hace porque puede", ha concluido.En el caso de los largometrajes, además de los ya comentados de '', los premios se han repartido equitativamente. Laha sido '', la('Ane') y el mejor actor protagonista ha ido a parar a').Mientras, el premio a laha recaído en('Explota explota'); el deha sido para('Los europeos'); la('Baby'); el mejor tráiler a Javier Fesser y Rafa Martínez por 'Historias lamentables' y el Premio Feroz Flixolé al mejor cartel a Jordi Labanda por 'Rifkin's Festival'.El Premio Especial ha recaído en 'My Mexican Bretzel', de Nuria Giménez, y el de mejor documental en 'El año del descubrimiento', de Luis López Carrasco. Premio de Honor: Victoria Abril.En el apartado de, '' ha obtenido el reconocimiento como mejor serie dramática, mejor actor protagonista (Hovik Keuchkerian ex aequo con Eduard Fernández por '30 monedas') y mejor actor de reparto (Patrick Criado).La mejor serie de comedia ha sido 'Vamos Juan', la mejor actriz protagonistay de reparto, Loreto Mauleón (también por 'Patria').