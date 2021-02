Zinebik Tabakalerara eramango du 'Glimpses - Distirak' saioa.

BILBO. Datorren ostiralean, otsailak 5, arratsaldeko 19:00etan, Zinebi Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiak 'Glimpses - Distirak' saioa eramango du Tabakalera Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentrora. Rubén Corral Zinebiko programatzaileak aurkeztuko du ekitaldia.

Gutun Zuriak programaren barruan - Locarno, Rotterdam edo Viennale bezalako lehiaketak barne hartzen dituena-, Zinebik Donostiara eramango du Alice Rohrwacher, Jr, Jonathan Glazer, Sergei Loznitsa, Guy Maddin, Jafar Panahi eta Luca Guadagnino nazioarteko eszenako zuzendari ospetsuei eskaini zien saioa, iazko azaroan egindako 62. edizioan. Saioaren izenburua, 'Glimpses ? Distirak' da, Jonas Mekas gogoratuaren omenez. Haren lanak hiru edo bost orduko film luzeak eta ohar laburrak bateratu zituen beti, film labur gisa.

Saioak Luca Guadagninoren lana barne hartuko du, aurreko Donostiako Zinemaldiko Sekzio Ofizialeko epaimahaiko buru, Io sono l'amore (2009) edo Call Me by Your Name (2017) arrakastatsuen zuzendari eta Venezian estreinatutako bere jaioterriko Siziliara itzulera Fiori, fiori, fiori! filma Estatuan lehen aldiz aurkeztu zuenak. Jafar Panahi irandarraren lana ere aurkeztuko du, El círculo (2000) filmarekin Veneziako Urrezko Lehoia eta Taxi (2015) lanarekin Berlingo Urrezko Hartza irabazi zituena, New Yorkeko Zinemaldiaren aurreko edizioan aurkeztutako Hidden Estatuan estreinatzeko Zinebi aukeratu zuena.

Gainera, programa osatzeko, estatuan estreinatuko da Strasbourg 1518, Sexy Beast (2000) edo Under the Skin (2013) filmen zuzendaria Jonathan Glazererrek sinatuta, konfinamenduaren gainean metafora bat aurkezten duenak; Omelia Contadina JR frantziarrena eta Alice Rohrwacher italiarrarena –Rohrwacherrek Cannesko Zinemaldiko Sari Nagusia irabazi zuen, Le meraviglie (2014) lanagatik, eta gidoi onenaren saria, lehiaketa berean, Lazzaro felice (2018) lanagatik- Une nuit à l'opéra Sergei Loznitsa bielorrusiarrena; eta Stump the Guesser kanadako Guy Maddin, Galen Johnson eta Evan Johnsonena.

Film luzeak mundu osoko areto eta jaialdietan estreinatzen dituzten errealizadoreak izan arren, 2020an minutu gutxiagotan eman nahi izan zuten mezua laburmetraiaren aldarrikapen argi batean.