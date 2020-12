Igor Yebra ya tiene sustituta en Montevideo y planea su regreso a Bilbao

La exbailarina María Noel Riccetto será la próxima directora del Ballet Nacional del Sodre de Uruguay (BNS), en sustitución del bilbaino Igor Yebra, que dejará el cargo al finalizar este mes. Yebra llegó a Montevideo en febrero de 2018 para sustituir al argentino Julio Bocca y calificó su labor como un "reto constante y de gran aprendizaje" a nivel humano y profesional. "Paradojas de la vida, me conceden diferentes reconocimientos como nombrarme Ciudadano Ilustre de Montevideo pero ya no me renuevan. Me voy con lo más importante de este país. A nivel de premios y a nivel de sentimientos de la gente que me han demostrado un gran respeto y cariño", apuntó recientemente el bailarín a DEIA.

El artista vasco insistió en que no descarta un posible regreso a tierras uruguayas, ya que si se trata de "buenos proyectos y retos", entonces "por qué no". Pero por el momento hará las maletas y retornará a Bilbao. "Aunque con la pandemia no ha sido un año fácil para la cultura, a mi regreso me centraré en la escuela de ballet", explicó el coreógrafo bilbaino, que ha obtenido grandes éxitos al frente del ballet de Montevideo.

Si bien María Noel Riccetto ya está confirmada en su cargo, aún resta la presentación oficial, puesto que Yebra continúa con su trabajo al frente del elenco e incluso tiene funciones pendientes de La tregua, la adaptación al ballet que hizo de la novela homónima de Mario Benedetti, que se llevarán a cabo en los próximos días.

El bailarín bilbaino llegó a Uruguay en febrero de 2018 y desde entonces llevó adelante una exitosa gestión al frente del BNS. Tal es así que el pasado 1 de diciembre fue nombrado Ciudadano Ilustre de Montevideo y, un día después, recibió la medalla Delmira Agustini, uno de los máximos reconocimientos de la cultura del país suramericano.

Su sustituta, María Noel Riccetto, se incorporó al BNS en 2012 como primera bailarina residente a petición del coreógrafo argentino Julio Bocca, quien fue director del ballet entre 2010 y 2018. Su retirada de la danza se dio en 2019, año en el que participó de La sílfide, Noche francesa y de la gira nacional del BNS por el interior del país para despedirse de los uruguayos.