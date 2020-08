Queen anuncia nuevo disco en directo para este otoño

Brian May, Roger Taylor y Paul Rodgers

Brian May, Roger Taylor y Paul Rodgers Foto: Alberto Martín - EFE

Los supervivientes del grupo Queen, que giran desde años con el cantante Adam Lambert, se han sacado de la manga un doble disco en directo, titulado Live around the world (Universal), para que sus seguidores puedan verse compensados por la cancelación de la gira internacional de este año debido al coronavirus. El grupo, que actuará en Madrid el 7 de julio de 2021, rescata en la grabación sus mejores canciones.

Poco a poco, la formación de Queen, con el guitarrista Bryan May y el batería Roger Taylor como líderes y sin el bajista John Deacon, retirado en 1997, se ha consolidado con el cantante Adam Lambert al micrófono. Su primera actuación juntos tuvo lugar en 2009, cuando actuaron como invitados en la octava temporada del programa American idol, en el que Lambert concursaba. Desde entonces, han ofrecido 218 conciertos multitudinarios en medio mundo con una audiencia que se acerca a los cuatro millones de personas.

Precisamente del fondo de armario que suponen esos conciertos surge Live around the world of Queen + Adam Lambert, el disco que se editará el próximo 2 de octubre en diferentes formatos. Según anunció su compañía, el doble álbum será un recopilatorio con los mejores momentos de los conciertos de la banda ofrecidos en todo el mundo. "Varios de esos momentos estarán disponibles por primera vez", explican.

El disco incluirá todos los clásicos de Queen grabados junto a Freddie Mercury.