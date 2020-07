Alex de la Iglesia vuelve a Venecia, que celebrará su festival sin Hollywood

Alex de la Iglesia vuelve al Festival de Venecia, donde ya obtuvo en 2010 el León de Plata al mejor director y premio al mejor guion por Balada triste de trompeta, esta vez como creador de la serie de terror épico 30 monedas, producida por HBO y seleccionada fuera de concurso. "Es el proyecto que más esfuerzo mental y físico me ha llevado en mi vida, con diferencia", explicó el director en una conversación telefónica tras conocer la noticia. "Ha sido como rodar cuatro películas a la vez. Son ocho episodios de una hora y no son capítulos, son películas. Yo no sé hacer capítulos, sé hacer películas", afirma.

El cineasta bilbaino explica que quería que la gente se hiciera una idea de su esfuerzo y, por ello, terminó el primer capítulo y decidió enseñarlo. "Es una alegría enorme que lo vieran en Venecia. HBO lo presentó y lo han cogido, así que fíjate qué lanzamiento para la serie", señaló. De la Iglesia espera que todos los capítulos estén terminados este mes; le quedarán unos días para preparar la visita al Lido, donde el festival se celebrará entre el 2 y el 12 de septiembre.

Como cabe esperar, no adelanta mucho, pero sí intriga con las líneas generales del primer capítulo: "Es el comienzo del horror. Presentamos a los personajes y vamos descubriendo que en el pueblo pasan cosas raras: y en el pueblo –dice, misterioso– hay una reina".

La serie noir cuenta entre su reparto con Eduard Fernández –"probablemente el mejor actor con el que he trabajado en mi vida, estoy a punto de casarme con él", asegura–, Megan Montaner, Miguel Ángel Silvestre, Macarena Gómez, Pepón Nieto y Manolo Solo, de quien el director dice que es un actor "prodigioso".

"El nivel de implicación y de exigencia a nivel de trabajo, con jornadas del orden de 14 y 16 horas durante 27 semanas es tan fuerte que necesitas héroes, no actores. Y te digo que ellos han superado todas las pruebas". Añade, de nuevo dando una pista impagable, que "Carmen Machi, en este primer episodio, da terror".

Los capítulos están escritos por el propio director, junto a Jorge Guerricaechevarría, y en cuanto al tono, De la Iglesia bromea para asegurar que llevarán su sello: "Desgraciadamente, estoy presente en el rodaje y notaréis mi forma de trabajar. He intentado estar lo mínimo posible, pero al final las decisiones las tomaba yo", se ríe. "Es una serie incluso trágica", adelanta el cineasta bilbaino.

La serie, con localizaciones de España, Roma, Jerusalén o Nueva York, está rodada en clave de terror épico y muestra cómo un cura, un alcalde y una veterinaria de un pueblo remoto de España se transforman al verse inmersos en una conspiración global relacionada con las treinta monedas por las que Judas traicionó a Jesús.

El próximo Festival de Venecia tendrá en su Sección Oficial a directores como Andréi Konchalovski, Amos Gitai o Michel Franco pero faltará el cine de Hollywood, desaparecido a causa de la pandemia, tal y como revelaron ayer sus organizadores. El director de la Mostra, Alberto Barbera, explicó en una rueda de prensa que el objetivo ha sido "preservar el corazón" del certamen, la celebración del cine, a pesar de estos difíciles tiempos que corren por el avance del coronavirus. El presidente de la Bienal, Roberto Cicutto, defendió la decisión de mantenerlo y no aplazarlo o suspenderlo como hicieron algunos de sus competidores más directos, como Cannes. "No estamos orgullosos de ser los primeros. Nos habría gustado que se celebrara el resto de festivales, pero estamos satisfechos por lo que hemos logrado hacer hasta ahora. Por la selección de películas y por mantener la seguridad", declaró.