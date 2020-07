Eñaut Elorrieta: "El del Arriaga va a ser un concierto irrepetible"

Eñaut Elorrieta, líder de Ken Zazpi, anuncia "un concierto único e irrepetible" en el Teatro Arriaga para hoy a las 19.30 horas. Y lo será porque el cantante euskaldun hará un repaso inusual por su carrera discográfica en solitario, rescatará temas de su grupo, presentará algún inédito y estrenará una instrumentación novedosa, con apoyo de un piano. "El confinamiento me ha enriquecido musicalmente, me ha abierto ventanas nuevas", explica a DEIA. "Espero que la gente lo disfrute y lo viva con ganas", explica el músico vizcaino desde su Getaria de residencia sobre el concierto de hoy.

Tras el confinamiento, Elorrieta ha ofrecido dos conciertos en formato de streaming impulsados por la Sala BBK y EITB. "Fueron muy exigentes, sobre todo el primero, porque estábamos aún en un confinamiento estricto", recuerda. "Quise imaginarme el ritmo del concierto habitual con la gente escuchando en casa y, por ello, intenté meterme de lleno aunque sin poder fijarme en el público y su respuesta. No tuve ese feedback, ese motor al que estamos acostumbrados", rememora. Para Elorrieta, esa sensación fue "extraña", al igual que el sonido, con poco volumen y el silencio entre canciones.

Eñaut ve el formato de Internet como "una herramienta interesante", pero de la que no hay que abusar. "No se pueden hacer muchos, ya que el público no varía tanto de uno a otro", apostilla.

con público

El del Arriaga será el primer recital que Eñaut Elorrieta compartirá con el público presente tras la pandemia. Y también será novedoso, ya que el público llevará mascarilla y guardará la distancia de seguridad. "Solo por eso ya sería especial y diferente. Además, lo será también porque no va a ser el típico concierto de presentación del último disco. Va a ser único e irrepetible también en repertorio y en la formación que me acompañará", explica el cantante, que editó recientemente su segundo trabajo en solitario, Irteera argiak (Elkar), y ya lo presentó en el teatro bilbaino. Elorrieta actuará en formato de trío, con el añadido del piano de cola Steinway que "tocó Joaquín Achúcarro en la reapertura del Arriaga", y las guitarras de Rubén Caballero.