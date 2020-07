Getxophoto prepara su cita más "callejera, digital y participativa"

La calle. La tan anhelada calle durante los infinitos días bajo techo del confinamiento. La calle, la que aún debe ser pisada con tiento y marcando distancias. Ella será la protagonista de la próxima edición de Getxophoto. "Más que un tema, es un lema. Hay que suavizarlo por la situación que vivimos, pero es una reivindicación del espacio público", aseveró ayer Jokin Aspuru, el director de este asentado festival de la imagen. Empieza la cuenta atrás para un evento artístico que siempre ha sido de calle y que fue creciendo y engordando su propuesta de actividades. Por eso, este año habrá retoques de coronavirus. Por eso, este año, será la edición "más callejera, más digital y más participativa" de Getxophoto, tal y como adelantó Aspuru.

¡A la calle! Es lo que gritan los veinte autores internacionales que verán expuestas del 3 al 27 de septiembre sus fotografías al aire libre en el paseo de Ereaga, el Puerto Viejo y el centro de Algorta, que añade espacios como la fachada de la oficina de Correos o la sede municipal de la calle Urgull. La calle como lugar de trabajo. De eso va el álbum de Charlotte Schmitz. La Puente es el mayor prostíbulo del sur de Ecuador, en la ciudad de Machala, donde trabajan más de 150 mujeres. El proyecto de esta artista fue realizado de forma colaborativa con las mujeres retratadas, quienes decidieron sus poses y pintaron las polaroids con esmalte de uñas para ocultar su identidad.

La calle como lucha. How was your dream? es una obra fotográfica documental efectuada en Hong Kong durante las protestas que se dieron entre junio y octubre de 2019. Thaddé Comar explora las nuevas formas de manifestación e insurrección en una era dominada por sociedades bajo control constante. Ante el sofisticado despliegue de vigilancia gubernamental –que incluyó sistemas de reconocimiento facial, geolocalización, escuchas, infiltraciones, cañones de agua, gas lacrimógeno, helicópteros y armas sónicas–, los manifestantes desarrollaron un repertorio de técnicas de invisibilidad e intrazabilidad con láseres, máscaras, drones o comunicación encriptada.

La calle como pánico. Las creaciones de Felipe Romero Beltrán versan sobre los violentos arrestos de personas indocumentadas que suceden en Madrid. Su colección se estructura en tres series: instantáneas de calles de la capital española donde se han llevado a cabo detenciones; imágenes apropiadas del Manual de Defensa Policial, originalmente creadas para ilustrar los métodos de represión física, y fotografías escenificadas por el autor en las que, con la supervisión de un oficial de policía, dos inmigrantes teatralizan las posturas de arresto.

Referencia

"Getxophoto es una cita ineludible con la imagen, un acto cultural con proyección internacional, una actividad que suscita el debate y la reflexión social y cultural, e impulsa la promoción económica y turística del municipio", valoró ayer la alcaldesa getxotarra, Amaia Agirre. A ello se suma que esta decimocuarta edición será también la más digital y participativa, porque acogerá actividades virtuales en las que se verá, además, el trabajo de numerosas personas y, porque 45 comercios colaborarán como pequeñas sedes de exposición. Así, por ejemplo, tendrá lugar el primer concurso de filtros faciales de Instagram, habrá podcast y se mostrará la iniciativa Pantalla compartida. "Se ha invitado a los getxotarras a que envíen capturas de pantalla de las videollamadas que mantuvieron durante el confinamiento y una treintena de ellas ocuparán la fachada del edificio municipal de la calle Urgull", desveló el director de Getxophoto, el festival que estrena comisario: el guipuzcoano Jon Uriarte. "Ya cuando hablamos en octubre o noviembre dijo, curiosamente, que el tema tenía que ser ¡A la calle!", comentó como anécdota Aspuru.

La exposición. Se verán obras sobre trabajadoras sexuales, de Charlotte Schmitz; sobre la lucha contra el racismo, de Felipe Beltrán; sobre protestas en Hong Kong, de Thaddé Comar; sobre el transporte, de Michael Wolf, y sobre los residuos, del colectivo berlinés Mentalgassi...

Nuevo comisario. El guipuzcoano Jon Uriarte vive en Londres y es comisario digital de la prestigiosa The Photographers' Gallery.