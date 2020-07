Muere a los 91 años el compositor italiano Ennio Morricone

El compositor y ganador del Oscar Ennio Morricone ha muerto la pasada noche en una clínica de Roma debido a las consecuencias de una caída. El músico y compositor tenía 91 años y había sufrido hace unos días una fractura de femur, según informa el diario italiano 'La República'.



El autor de conocidas bandas sonoras del cine como 'La misión', 'Los intocables de Eliot Ness' o 'Novecento' había sido galardonado el 5 de junio con el Premio Princesa de Asturias de Las Artes 2020 junto con el compositor John Williams por haber enriquecido "con su talento cientos de películas'.



El funeral de Ennio Morricone se llevará a cabo en forma privada "con respeto al sentimiento de humildad que siempre ha inspirado los actos de su existencia", segun ha informado el abogado de la familia del compositor, Giorgio Assumma, tras su fallecimiento.



Assumma, según recoge la República, ha explicado que el maestro "ha mantenido hasta el último momento lucidez y gran dignidad. Ha saludado a su amada esposa María, quien lo ha acompañado con dedicación en cada momento de su vida humana y profesional y ha estado cerca de él hasta el último aliento, agradeciendo a sus hijos y nietos el amor y la atención que le han brindado". Asimismo, el compositor "ha dedicado un recuerdo conmovedor a su audiencia de cuyo afectuoso apoyo siempre ha sacado la fuerza de su creatividad".



Ennio Morricone (Roma, 10 de noviembre de 1928) se formó en todas las especialidades de la composición musical y en 1961 realizó su debut cinematográfico con la banda sonora de la película 'El federal', de Luciano Salce. Posteriormente, adquirió fama internacional con la música de películas del género western de Sergio Leone, como 'Por un puñado de dólares' y 'El bueno, el feo y el malo', entre otras.



Es uno de los compositores cinematográficos más prolíficos del mundo, con más de cuatrocientas bandas sonoras para cine y televisión, entre las que destacan las de películas como 'La misión' (1986), 'Cinema Paradiso' (1988), 'Frenético' (1988) y 'El hombre de las estrellas' (1995), entre otras.



Ha compuesto música de cámara, piezas sinfónicas, óperas y cientos de canciones para artistas de música ligera y pop. En 2018, con motivo de su 90.º aniversario, Morricone inició la gira 'The Final Concerts World Tour' para despedirse definitivamente de los escenarios. Recorrió más de 35 ciudades europeas en más de cincuenta conciertos.



Caballero de la Legión de Honor de Francia y Comendador, Gran Oficial y Caballero de Gran Cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana, ha recibido 27 Discos de Oro y 7 de Platino y numerosos galardones: varios BAFTA, Globos de Oro, Grammy, David de Donatello, el León de Oro a toda una carrera en Venecia (1995) y el Polar de la Música (Suecia, 2010).



En 2007 se le concedió el Óscar honorífico a toda su carrera y en 2016 ganó el Óscar y su tercer Globo de Oro por la banda sonora de 'Los odiosos ocho de Tarantino' y estrenó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En 2019 el papa Francisco le entregó la Medalla de Oro Pontificia y en 2020 recibió el Premio Camille de la Alianza Europea de Autores y Compositores a los logros de una vida.





Italia despide al "genio"

Ricorderemo sempre, con infinita riconoscenza, il genio artistico del Maestro #EnnioMorricone. Ci ha fatto sognare, emozionare, riflettere, scrivendo note memorabili che rimarranno indelebili nella storia della musica e del cinema pic.twitter.com/SNGmJjfJ2H — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) July 6, 2020

Italia recordó al compositor Ennio Morricone, fallecido a los 91 años de edad en Roma, por supara el cine y agradeció su memorable legado artístico.La muerte del músico, en la clínica romana donde se encontraba hospitalizado tras una caída, ha suscitado la reacción de las principales autoridades del país.El primer ministro,, escribió en sus redes sociales: "Recordaremos siempre, con infinita gratitud, el genio artístico del maestro Morricone. Nos hizo soñar, emocionar, reflexionar, escribiendo notas memorables que permanecerán indelebles en la historia de la música y del cine".El ministro de Cultura,, aseguró que este es "un día triste para la cultura"."Nos deja un músico de refinada competencia que con sus melodías hizo emocionar y soñar a todo el mundo, que le otorgó los mayores y más importantes premios y reconocimientos, como el Óscar".Numerosas personalidades de la política rememoraron al maestro comoMorricone firmó algunas de las bandas sonoras más memorables de la historia del cine, como la "Trilogía del Dólar" de Sergio Leone, protagonizada por Clint Eastwood: "Per un pugno di dollari" (1964), "Per qualche dollaro in più" (1965) e "Il buono, il brutto, il cattivo" (1966).Entre sus cientos de creaciones destacan la que hizo para(1988) de su amigo Giuseppe Tornatore, "The Mission" (1986) o "Novecento" (1976), de Bernardo Bertolucci.En 2006 obtuvo el Óscar honorífico y una década después, en 2016, lo ganó por banda sonora que creó para el western, una composición que le valdría otros reconocimientos como un Globo de Oro.