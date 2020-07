El Columpio Asesino y Amorante actuarán en el Bilbao BBK Live virtual

Bilbao BBK Live, cuya edición de este año se ha trasladado a 2021 debido al covid-19, tratará de llevar "su magia hasta la casa" de sus seguidores con una edición virtual que se podrá seguir on line los próximos 9, 10 y 11 de julio. Seis grupos y DJ actuarán en directo, entre ellos El Columpio Asesino, Amorante y John Talabot, y la programación se completará con una selección de las mejores actuaciones del festival, algunas inéditas, y un espectáculo de humor a cargo de Pantomima Full.

Como más de 100.000 personas no podrán disfrutar este año en Kobetamendi del festival, este ofrecerá una edición especial on line con el objetivo de "llevar el monte a vuestras casas", según la promotora vasca Last Tour, impulsora del festival junto al Ayuntamiento de Bilbao. Ese es el objetivo de Bilbao BBK Live UDA, que ofrecerá seis conciertos en tres jornadas en los escenarios del festival, los días que tenía previsto celebrarse. Los grupos seleccionados subirán a Kobetamendi para "ofrecer su directo en streaming a todo el mundo".

El jueves actuarán Yawners, proyecto de la salmantina Elena Nieto basado en el pop contundente de los años 90, y la jovencísima Dora, un nuevo talento pop de 16 años que todavía no ha publicado ningún disco. El viernes actuarán los inquietantes navarros de El Columpio Asesino, para presentar su disco de regreso, Ataque celeste, y el DJ Katza, con un set que tocará "múltiples estilos".

La propuesta ofrecerá el sábado las actuaciones de Amorante, el proyecto experimental del elgoibartarra Iban Urizar, con los asturianos Elle Belga como invitados, y una sesión del prestigioso DJ y músico electrónico John Talabot.

Las tres jornadas se desarrollarán desde las 21.00 horas hasta medianoche, e incluirán "una selección de conciertos históricos y hasta ahora inéditos del festival". Los conductores serán los cómicos Pantomima Full. La emisión se podrá seguir en www.bilbaobbklive.com y en el canal de YouTube del festival, a partir de las 21.00 horas.

Guitaralde, en Hendaia

Y desde hoy hasta el domingo, se celebra la novena edición del festival Guitaralde en Hendaia, con conciertos en la explanada de Bidasoa de Marie Carrié & Yann Pénichou, Eric Ranceries y Paloma Pradal, Nono & Son y el grupo del exmúsico de Itoiz Jean-Marie Ecay, director de la cita, para quien es "una inmensa satisfacción y felicidad recuperar los conciertos tras cuatro meses".

Aunque el covid-19 sí ha pasado factura al festival, que deja para el año próximo la actuación confirmada inicialmente del guitarrista estadounidense de jazz Mike Stern, Guitaralde se celebrará finalmente esta primera semana de julio, con conciertos agrupados, para "garantizar un lugar seguro y en el que podamos controlar el número de personas presentes", explican desde la organización.

El festival se iniciará hoy con las actuaciones del dúo del guitarrista Yann Pénichou y la cantante Marie Carrié.