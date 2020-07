El Teatro Arriaga apuesta este verano por 'Cruz de navajas'

Diez músicos, ocho cantantes, doce bailarines y las tecnologías más avanzadas, como una gran pantalla gigante de led transparente que permite ver las evoluciones de los bailarines detrás de ella transformando los distintos escenarios... Y además con las mejores canciones de Mecano. Así es el impresionante espectáculo que el Teatro Arriaga ofrecerá al público bilbaino desde el 20 de agosto hasta el 13 de septiembre.

Esta superproducción, que ha costado más de dos millones de euros, lleva el nombre de Cruz de navajas y su productor y promotor, Gonzalo Pérez, es un referente en la industria del entretenimiento, con éxitos recientes como Billy Elliot, el musical, del que fue coproductor, West Side Story o Priscilla, entre otros.

"La programación de esta superproducción se enmarca en la iniciativa municipal Bilbao Uda 2020 y supone mantener una tradición adquirida desde hace ya bastantes años en el Arriaga, que, coincidiendo con las fechas de la Aste Nagusia de Bilbao, acostumbra a brindar al público grandes espectáculos musicales. Es cierto que este año no viviremos las fiestas de Bilbao al modo habitual y, obviamente, el Arriaga también se adapta a la realidad que estamos viviendo. Así, el público continuará acudiendo con mascarilla y cumpliendo las medidas de higiene y seguridad que se establezcan en cada momento", explicaron ayer desde el Arriaga cuyo gerente, Ignacio Malaina, confirmó además que los espectáculos que se han celebrado durante las últimas semanas han tenido un gran éxito de público.

Serán unas 600 personas, lo que supone un aforo del 60% del teatro, las que podrán disfrutar en cada una de estas 25 representaciones que se ofrecerán en el escenario bilbaino. Hasta ahora, solo unos pocos afortunados la han podido ver en Valencia, unos días antes de que se declarara el estado de alarma. "Tardamos más de un año en producirla y a los cuatro días del estreno, tuvimos que cerrar debido al covid-19. Fue un hachazo brutal", confesó Gonzalo Pérez Pastor, quien explicó que no se trata en realidad de un musical, ni de un show. "Es mucho más, pero a los fans de los musicales les encantará y esperamos que a la gente de los conciertos también, porque está hecho para que lo pueda ver todo tipo de público. ¿Si tiene algún hilo conductor? Es como si hiciéramos un pequeño espectáculo con cada una de las 35 canciones de Mecano que componen el montaje".

Tributo "Mecano es nuestro grupo más internacional y de más éxito, nuestros Abba, nuestros Queen. El grupo español de pop más importante de todos los tiempos con más de 25 millones de discos vendidos, con las giras y conciertos más potentes que haya hecho jamás un grupo español. El grupo se disolvió hace treinta años, pero sigue formando parte de nuestro patrimonio", recordó el productor.

Con dirección artística del bailarín y coreógrafo Sergio Alcover, junto a la dirección musical de Isaac Ordóñez y escenográfica de Eduardo Moreno, Cruz de navajas, título de una las canciones más famosas del grupo que formaron los hermanos Nacho y José María Cano y Ana Torroja, reúne a treinta intérpretes, seleccionados en audiciones de entre 2.200 candidatos. Alcover, que ha llevado las giras de artistas como Miguel Bosé, Pablo Alborán y la propia Ana Torroja, definió ayer el montaje, durante la presentación en Bilbao, como "el espectáculo más grande jamas montado y un regalo para las emociones".

Pérez Pastor dejó muy claro que con Cruz de navajas no ha habido ninguna pretensión de imitar las maneras de Mecano. "Se trata de un nuevo punto de vista, desde fuera. Es muy distinto a Hoy no me puedo levantar, que fue hecho por Nacho Cano, y al haber formado parte de Mecano dio una forma distinta al musical". "En este nuevo show aportamos cuarenta años de experiencia y evolución en el mundo del espectáculo".

Eva Boucherite, responsable de las coreografías del espectáculo y ayudante de producción de la obra, está convencida de que el elenco de la obra, formado por jóvenes artistas con trayectoria personal, "van a hacer reír, llorar, volar al público y, sobre todo, hacerle pasar ese poso de dolor que todos hemos pasado últimamente y nos van a hacer volver a disfrutar del espectáculo en vivo".

Las entradas para asistir al musical con canciones de Mecano se pondrán a la venta a partir de hoy en los canales de venta habituales: www.teatroarriaga.eus y taquillas del teatro. Los precios oscilan entre 24 y 55 euros, y como es habitual se ofrecerán numerosos descuentos y días del espectador con precios reducidos.

Además, desde hoy también se pone en marcha una promoción especial de lanzamiento que durará hasta el próximo día 12, de forma que todas las entradas que se adquieran hasta esa fecha tendrán una rebaja del 20%.

datos

'Cruz de navajas'. El 'show' ocupará la cartelera del teatro bilbaino desde el 20 de agosto hasta el 13 de septiembre, con 25 representaciones con diez músicos en directo, ocho cantantes y doce bailarines. Es una gran producción que mueve seis tráileres de material, con 330 focos, 120 canales de audio, dos mesas, 40.000 vatios de sonido y 30 cajas Meyer.

Aforo al 60%. Más de 600 personas podrán disfrutar del espectáculo en cada representación, manteniendo la normativa establecida, uso de mascarillas, y señalización del teatro.

Tecnología punta. Por primera vez en el Estado se utilizarán varias pantallas de led transparente de gran resolución y de más de 100 metros cuadrados, que combinan con la mecánica escénica de estructuras y soportes móviles creando y transformando los distintos espacios en el escenario. Diez músicos multi-instrumentistas tocan en directo integrados en la propia escenografía, a la vista del público, como si se tratara de un concierto en directo.

Entradas. Se pondrán a la venta desde hoy, con precios que oscilarán entre 24 y 55 euros. Además, todas las que se adquieran antes del próximo día 12, tendrán una rebaja del 20%.

