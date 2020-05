Los museos y las galerías de arte se preparan para abrir, pero el cine se resiste

Son días de preparación, de adecuación de las medidas de seguridad para que el próximo 1 de junio comience el verano cultural en Euskadi. Los museos vascos ultiman los detalles para volver a la nueva normalidad, que permite esta nueva fase de desescalada tras permanecer cerrados desde que se decretó la crisis sanitaria debido al covid-19.

El Guggenheim y el Bellas Artes ya han informado de que abrirán sus puertas el 1 de junio y lo harán con horarios complementarios para que el público pueda ir de uno a otro en una misma jornada entre las 11.00 y las 19.00 horas. Se controlará el acceso limitando el aforo, también se controlará la entrada a las distintas salas y el respeto de la distancia entre los visitantes para asegurar una visita placentera y segura para todos.

Las medidas especiales contemplan asimismo la toma de la temperatura antes de entrar, la higienización y desinfección continua de las instalaciones y superficies de contacto y la cancelación del servicio de guardarropía y de audioguías, que serán sustituidas por una aplicación gratuita que el visitante podrá descargar en su móvil.

En el resto de los museos vizcainos se está trabajando también en estos momentos en el protocolo de seguridad y desde las instituciones públicas se anunciará en breve la fecha concreta de su reapertura.

También la galería bilbaina Lumbreras anunciaba ayer que a partir de hoy volvía a abrir sus puertas. Será con cita previa y de momento, con horario de mañana aunque en junio se ampliará a la tarde.

Los aficionados vascos al cine tendrán que esperar un poco más para poder volver a las salas de Euskadi, ya que aunque la entrada de Euskadi en la fase 2 lo permite, los gestores de estos locales han decidido esperar a poder hacerlo con mayor aforo y un protocolo concreto de las medidas de seguridad sanitarias a adoptar para ello. Así lo manifestaron ayer a Efe desde la Asociación de Salas de Cine de Euskadi, que agrupa a los propietarios de los 72 cines privados que existen en el País Vasco, como los Golem de Bilbao, los Laurent Film de Getxo o los Gorbeia de Gasteiz, que han apuntado, no obstante, que hay algunos exhibidores que están sopesando la posibilidad de reabrir el próximo viernes 5 de junio. La gran mayoría de los socios de EZAE, sin embargo, se muestran partidarios de aplazar la reapertura al 28 de junio, cuando esperan que en el resto del Estado y especialmente Madrid y Barcelona, hayan alcanzado la fase 3.

Consideran que no les merece la pena reabrir ahora sus salas con las restricciones de aforo establecidas para la fase 2 del alivio de las medidas del estado de alarma y sin tener todavía validado por las autoridades sanitarias españolas un protocolo sanitario concreto con las medidas de seguridad a adoptar. A ello se une la ausencia de grandes estrenos, "imprescindibles para confeccionar una cartelera atractiva para los aficionados", han subrayado, y que no se producirán hasta que Madrid y Barcelona, los dos grandes polos de atracción del sector cinematográfico estatal, retornen a la normalidad. "Actualmente ya hay películas que ofrecen las distribuidoras para estrenar pero no tienen la entidad suficiente de los grandes estrenos para atraer al público a las salas", han precisado para justificar la reticencia del sector en Euskadi a reabrir ya las salas de cine.

AUTOCINE DE GETXO



A partir de mañana. Tras permanecer cerrado también durante dos meses, el autocine de Getxo reabre mañana con un tercio de su aforo, lo que supone un máximo de 40 vehículos y la proyección en la pantalla de 'Tiburón', el clásico dirigido por Steven Spielberg (mañana y el jueves a las 22.00 horas), al que el fin de semana se sumará 'La La Land', con Emma Stone y Ryan Gosling.

Otras medidas de seguridad

Se han adoptado otras medidas de seguridad como la instalación de gel hidroalcohólico, el refuerzo de la limpieza de los baños y la recomendación de adquirir las entradas por anticipado.