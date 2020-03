'Let there be light', ganadora del Gran Premio Zinegoak

Marko ?kop, director de la película ganadora de Zinegoak 'Let there be light'. Foto: Zinegoak

Marko ?kop, director de la película ganadora de Zinegoak 'Let there be light'. Foto: Zinegoak

Bilbao – La película eslovaca Let there be light de Marko ?kop se alzó ayer con el Gran Premio de Zinegoak 2020 en una 17ª edición en la que "la denuncia de las violencias heteropatriarcales y la reivindicación de la diversidad sexual más allá de la orientación" han sido protagonistas del palmarés.

Así lo dio a conocer el festival de cine y artes escénicas gaylesbitrans de Bilbao que finalizó ayer con una gala en Bilborock tras ofrecer decenas de piezas audiovisuales durante dos semanas. La obra de ?kop, ganadora en la sección FIK se hizo con el Gran Premio otorgado teniendo en cuenta la opinión del jurado oficial y la del público del festival–, "relata el ascenso de los discursos de odio y el populismo homófobo en Europa central". El jurado destacó el filme "por visibilizar los mecanismos de una sociedad patriarcal y militarista, que silencian y castigan la diversidad, cercenando deseos, y condenan a las personas a vivir sin libertad".

Pero no fue el único galardón que obtuvo la película eslovaca, ya que la actriz Zuzana Konecna fue reconocida como mejor intérprete de reparto "por su logro a la hora de transmitir dolor, sospecha, rabia, impotencia, furia sin caer en una interpretación evidente". El jurado de la categoría FIK otorgó también una mención especial a la película brasileña Sócrates, de Alexandre Moratto, "por la adecuación de todos los elementos fílmicos que confieren solidez a una película sobresaliente".

Por su parte, el documental El viaje de Monalisa de Nicole Costa ganó en la categoría DOK, de documentales, y la obra So pretty de Jessie Jeffrey Dunn Rovinelli, que narra la vida de un grupo de jóvenes "que desafían las convenciones heteropatriarcales" ganó en la categoría KRAK. Así mismo, el cortometraje dirigido por Arantza Ibarra que cuenta la historia del joven trans Ekai Lersundi, Mi pequeño gran samurái, se hizo con el Premio del Público al mejor cortometraje, y obtuvo además, según destacó Zinegoak, una nota media de un 8,6 entre los y las espectadoras.

violencia heteropatriarcal En la 17ª edición de Zinegoak han sido varias las películas premiadas que denuncian "la violencia heteropatriarcal ejercida hacia las personas LGTBI+", incidió ayer el propio festival. Y es que además del filme Let there be light ganadora del Gran Premio de Zinegoak 2020, el cortometraje Chechnya de Jordan Goldnadel, que denuncia los centros de internamiento para hombres homosexuales en la república rusa, obtuvo el Premio Diversidad y Derechos Humanos; y el documental Indianara por su parte tuvo una mención especial, porque como destacó el jurado, "no podemos olvidarnos de la lucha de las personas trans que están en la calle y tantas otras luchas frente a todos los fundamentalismos".

Por otro lado, el cortometraje Rani de Hammad Rizvi, "que denuncia la violencia a la que se ve sometida una mujer trans en Pakistán", recibió el Premio del Jurado Senior, y Prisoner of Society de Rati Tsiteladze, el Premio del Jurado Joven; jurado que quiso hacer también una mención especial a Sangro, que "denuncia la serofobia y la estigmatización de las personas que conviven con el VIH. Por último, el Premio de Lesbianismo y Género, patrocinado por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Bilbao, fue otorgado al cortometraje Bodies like oceans de KC Cory.

Así, la proyección del palmarés de la 17ª edición del festival de cine y artes escénicas gaylesbitrans de Bilbao se celebrará el próximo miércoles, en Bilborock.

Palmarés

Gran Premio Zinegoak 2020. 'Let there be light' de Marko ?kop.

DOK. 'El viaje de Monalisa' de Nicole Costa.

KRAK. 'So Pretty' de Jessie Jeffrey Dunn Rovinelli.

Premio del Público al Mejor Cortometraje. 'El viaje de Monalisa' de Nicole Costa.

Premio Diversidad y Derechos Humanos. 'Chechnya' de Jordan Goldnadel.

Premio del Jurado Senior. 'Rani' de Hammad Rizvi.

Premio del Jurado Joven. 'Prisoner of Society' de Rati Tsiteladze.

Premio de Lesbianismo y Género. 'Bodies like oceans' de KC Cory.