Este nombre de mujer se perdió en 2015 y un tuitero lo ha vuelto viral

Si uno le echa un ojo a las esquelas del periódico, quizá sin saberlo está despidiendo a la última persona que tenía ese nombre en toda España. Porque poco a poco hay nombres que ya no se ponen, y muchos de ellos le venían impuestos al recién nacido por cosas del santoral. Bien es cierto que un nombre se puede recuperar después de extinguido, pero hoy en día es difícil imaginar a niños con nombres como Pancracio o Sigfrida, por poner dos ejemplos.



La cuestión es que un tuitero, @Juanjo_de_akkad, ha descubierto, suponemos que consultando los datos del Instituto Nacional de Estadística, que ya no quedan Urracas desde 2015. Mujeres que se llamen Urraca, que el ave no se ha extinguido. "Estoy desolado, la última mujer española que se llamaba Urraca falleció en 2015. No hay nadie en España que se llame Urraca, repito: NO QUEDAN URRACAS", ha escrito en un tuit que ronda los 50.000 likes.



Este tuitero añade además otro dato que aporta más dramatismo a la pérdida de ese nombre. "En cambio hay 189 Daenerys, 1168 Aryas y 624 Shakiras. Llorando". Daenerys y Arya son dos de las protagonistas de la exitosa serie Juego de Tronos, mientras que a Shakira no hace falta presentarla, y menos ahora.





