Cachondeo en redes por la presencia de los reyes en el congreso 'Ganarse la vida'

Pampaneira es una localidad de la Alpujarra granadina de poco más de 300 habitantes pero en la que en septiembre de este año se celebrará un congreso internacional sobre género y trabajo. Más allá de que el evento tiene su importancia para un pueblo tan pequeño, el congreso se ha hecho viral por uno de los carteles con los que ha sido anunciado.



Y es que el citado congreso se titula Ganarse la vida. Género y trabajo a través de los siglos y en el cartel aparecen los reyes Felipe y Letizia, algo que ha provocado el cachondeo en las redes sociales, que no entienden que se haya elegido a la monarquía para tratar ese tema.





Los reyes, en el cartel del congreso.

Los tuits de la entidad organizadora.

Los reyes de España vienen a Pampaneira a hablarnos de "ganarse la vida". No reírse que no es un fake. pic.twitter.com/Jp7jaJmiU5 — Teresa Rodríguez ? (@TeresaRodr_) March 14, 2022

La monarquía presidiendo un congreso de cómo "ganarse la vida". El mundo es un lugar peculiar. https://t.co/GoGabQRi7S — manuel hernández borbolla (@manuelhborbolla) March 13, 2022

Toni Cantó y Albert Rivera se suman a los Reyes de España en el Congreso 'Ganarse la Vida' como expertos vividoreshttps://t.co/mwIupJm8VD — El Jueves (@eljueves) March 14, 2022

Inclusoel Centro de Estudios Históricos del Valle de Lecrín y La Alpujarra (CEHVAL), le ha puesto su nota de humor al tema al ver su repercusión. "En la academia es habitual que los Reyes de España presidan el Comité de Honor de este tipo de Congresos Internacionales.han escrito en Twitter.Eso sí, poco después han lamentado que no se esté prestando atención al contenido del congreso. "Lo triste de la viralización de una aceptación de los reyes de España de presidencia del comité de honor del congreso es queCierto es que los reyes sólo presidirán el evento, en el quesu homólogo de la Diputación de Granada, José Entrena Ávila, y la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, entre otras autoridades.como no podía ser de otra forma, no se han hecho esperar, y el cartel se ha viralizado por las redes sociales.