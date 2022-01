Una teleoperadora revela qué ocurre durante las llamadas en espera y se hace viral

Llamar por teléfono para realizar alguna gestión y que el teleoperador nos deje con la llamada en espera es algo bastante habitual. Y muchas veces un fastidio, sobre todo cuando tenemos mucha prisa y la llamada se alarga.



Mientras esperamos a que deje de sonar la musiquita (no siempre agradable: unas veces muy estridente, otras a un volumen insoportable...) y alguien vuelva a dar señales de vida al otro lado del teléfono, podemos mostrar nuestro enfado con la compañía por el retraso, retomar nuestra rutina, pensar en voz alta o hablar con la gente que está a nuestro alrededor.



Pues ¡mucho ojo con lo que haces y dices! La usuaria de Twitter @unatuitteramas acaba de revelar qué ocurre cuando un teleoperador nos deja con la llamada en espera: nos escuchan en todo momento.





Trabajo como teleoperadora y he de deciros un secreto: Os escuchamos SIEMPRE aunque os dejemos en espera con la musiquita :) https://t.co/a3ifgaZnWg — Serena ?? (@unatuitteramass) January 24, 2022

"Trabajo como teleoperadora y he de deciros un secreto: Os escuchamos SIEMPRE aunque os dejemos en espera con la musiquita" revela la joven llamada Serena. Además, reconoce que para ella también fue una sorpresa cuando lo descubrió ya que "siempre había estado al otro lado pensando que no me escuchaban".Además, tras leer algunas de las reacciones a su revelación, Serena señala, haciendo gala de una gran empatía: "Tranquilos, si la mayoría de veces que estáis cabreados os entendermos y os daríamos la razón, pero nos toca callarnos porque luego nuestras llamadas las escuchas los supervisores".Como es de suponer esta afirmación ha hecho que miles de usuarios de las redes se hayan lanzado a contar sus experiencias haciendo que el comentario se haya convertido en viral en Twitter y en otras redes sociales."Me acaban de arruinar la existencia", "¿Cuántas veces habrá escuchado un teleoperador: te imaginas que me está escuchando?", "La de insultos que habrán escuchado de mi padre", "NO ME JODAS", "¿Perdona? Yo he eructado lo más grande justo cuando me han puesto en espera" o "Lo raro es que no haya venido el FBI a mi casa", se puede leer entre las reacciones.Otro usuario en Twitter desvela el momento incómodo que había pasado en una llamada con una teleoperadora. "La vergüenza que acabo de pasar. He estado 5 minutos cantándole Taylor Swift a una del servicio técnico pensando que me había dejado en espera y simplemente estaba callada buscando un código", compartía @miguelce_.Otros teleoperadores aseguran que "No os imagináis la de cosas que se oyen al teléfono", explicando sus propias experiencias personales: "La de veces que he escuchado a gente tirar de la cadena... y lo de antes", "Yo escuché a una persona vomitar y quejarse de la resaca que llevaba. Llamó ella" o "Cuando trabajaba en cierta compañía telefónica, mi momento favorito era escuchar a las señoras hablar mientras yo resolvía cualquier gestión para ellas. Una vez pasé 5 minutos escuchando a una señora hablar con su gato".