La respuesta viral de Volkswagen a un usuario que comparaba unas llantas con sus "huevos"

En los últimos días se ha hecho viral la respuesta que el 'community manager' de Volkswagen ha dado a uno de los usuarios de Twitter que comentó una publicación en la que la marca alemana de automóviles presentó sus nuevas llantas de nuevo Golf 8R.



Este tuitero comentó: "Son más feas que mis huevos chaval". Lo que en principio podía ser un comentario más de los miles que se vierten en esa red social, no pasó desapercibido para el CM de Volkswagen.





Sentimos que tengas esa percepción de las llantas y, sobre todo, de tus propios testículos. No los hemos visto (ni tenemos intención), pero nosotros estamos muy contentos con las llantas. Esperamos que algún día tú también lo estés tanto con una cosa como con la otra. ¡Un abrazo! — Volkswagen España (@VW_es) November 11, 2021

SE HA ESCUCHAO EL ZASCA DESDE LORCA ???????????? — Resco (@Rescock) November 11, 2021

Lo humillaron pero hard hard — Kevin Dominguez (@Srghosty007) November 11, 2021

