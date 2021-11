El emotivo reencuentro de dos primas ancianas que conmueve a Twitter

No es raro leer y escuchar, sobre todo de un tiempo a esta parte, que Twitter es un recolector de odio, de insultos y de mal rollo. Pero entre tanto troll, bot y generador de disgustos también se cuelan reflexiones interesantes, hilos sorprendentes e historias que conmueven.



Como la de las dos primas ancianas que se han reencontrado después de 10 años gracias al nieto de una de ellas y que ha revolucionado a la red social del pájaro azul. El usuario @importansiero relató en un tuit el reencuentro de las dos mujeres, acompañado de una foto en la que una con el bastón y la otra con la silla de ruedas se regalan un emotivo abrazo.





Mi abuela me dijo el otro día que hacía 10 años que no veía a su prima. Su prima tiene 100 años y siempre que se llaman por teléfono se dicen: " prima un beso ya no sé si nos veremos aquí abajo u allí arriba". Pues se han visto abajo y se han puesto muy felices. pic.twitter.com/yxpKBMTNos — Cc (@importansiero) November 8, 2021

"Mi abuela me dijo el otro día que hacía 10 años que no veía a su prima. Su prima tiene 100 años y siempre que se llaman por teléfono se dicen: 'Prima, un beso, ya no sé si nos veremos aquí abajo u allí arriba'. Pues se han visto abajo y se han puesto muy felices, es el texto que escribió este usuario y que acumula ya cerca de@importansiero, ante las preguntas de los usuarios, aclaraba. "Las separa que una con 100 años vive en un tercero sin ascensor y le cuesta la vida poder moverse, y la otra con dos operaciones de cadera no puede andar. El otro día me dijo que hacía mucho que no se veían y eso no podía pasar. Las dos han dejado todo por encontrarse y así ha sido".