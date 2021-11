José Manuel Soto la lía al mezclar el cambio climático, el volcán, el Falcon y los pedos de las vacas

Puede que José Manuel Soto sea el 'famoso' más combativo en favor de la derecha, incluso de la extrema derecha, y se esfuerza en demostrarlo día a día en Twitter, red social en la que el cantante andaluz es muy activo y en la que suelta todo tipo de improperios hacia Pedro Sánchez o las fuerzas de izquierda.

Pero es que además no sólo es un experto en política, también ahora es un especialista en volcanes y en cambio climático, y los tuits que ha publicado en las últimas horas lo dejan claro. Ha mezclado en tres tuits el volcán de La Palma, los pedos de las vacas y el Falcon de Pedro Sánchez, que en todo mensaje tiene que ir una crítica al presidente del Gobierno aunque ni pase por ahí. Y ha revolucionado las redes sociales. Para mal, obviamente.

Todo ello para intentar convencer a sus 117.000 seguidores de que "la experiencia nos demuestra con el volcán de La Palma que la tierra se autocontamina desde el principio de los tiempos mucho más de lo que somos capaces de hacerlo nosotros. Nuestra influencia en el cambio climático es nula, pero han montado un inmenso negocio y no van a parar".

Horas después, ante la lluvia de críticas recibidas, añadía otro tuit que terminaba con "que los peos (sic) de las vacas estén provocando el calentamiento global de risa". Y lo complementaba atizando a Sánchez. "Te da lecciones de sostenibilidad un tipo que coge un falcom (sic) para ir a un concierto con los amiguetes, y te van a obligar a tirar tu coche a la basura para que te compres un patinete, y vas tú y te lo crees".

. Ya hace más de un mes, el 26 de septiembre, nada más comenzar la erupción del Cumbre Vieja, afirmaba: "Nadie lo dice, pero un volcán contamina más que millones de coches, el clima lleva cambiando desde que el mundo es mundo de manera natural, y no es por culpa del hombre€".

Y no son las únicas polémicas del veterano cantante de Por ella, que también se ha burlado de la ley del No es No. El cantautor dijo que "si un no fuera siempre un no, muchos no hubiéramos venido al mundo. Un no puede ser un ya veremos o un cúrratelo un poco más, chaval'. Además, recientemente, en su visita a Tudela para un concierto, aseguró haber llegado al "último reducto de la Navarra española frente al mundo abertxale y sus socios sanchistas. Se sienten abandonados y traicionados por el PSOE. El daño que está haciendo Pedro Sánchez al mundo es tremendo".

Otros de sus enemigos habituales en Twitter son Podemos, los catalanes, Maduro (al que llega a llamar "tarado hijo de puta"), Bildu, la Ley de Memoria Democrática o incluso Netflix porque emite documentales en que se critica a Franco, por poner sólo unos ejemplos. En cambio no es difícil verle retuitear a cargos de Vox o defender la deriva totalitarista de Polonia. O explicar que se saltó el confinamiento desde el primer mes. Todo bien mezclado, eso sí.