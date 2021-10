El chef catalán Jordi Cruz puntualiza a Ibai Llanos sobre la "locura" del precio del menú en ABaC

No ha tardado demasiado. Jordi Cruz le ha largado un mensaje a medias entre el zasca y la puntualización a Ibai Llanos que ha corrido como la pólvora por las redes. En un vídeo hace una semana, el 'streamer' vizcaíno narró su experiencia con el menú del restaurante ABaC, en el comentaba con placer cada plato, pero mostraba su asombro por el precio por persona, 225 euros, del menú y afirmaba que era el más caro de la ciudad.

Sin acritud, aunque con la firmeza que muestra el cocinero durante su valoraciones en el talent show fogonil Masterchef, Jordi Cruz ha dado respuesta en un directo en Instagram. Lo primero, el tono del mensaje: "Un café para hablar de nuestras cosas. Un ratito de charleta mañanera agradable para criticar un poco", comenzaba el catalán. Después los halagos: "Gracias por venir a casa y por hacer ese vídeo, que yo me he reído y me ha gustado cómo lo has hecho".



Las explicaciones

Ya metidos en harina, primero el análisis del concepto "caro". "Caro es una forma de hablar", explicó. "Me raspa porque ir a un restaurante como ABaC no es como comprarse un bolso de Gucci", añadió para luego concluir que "bueno, si lo comparamos con el precio de la luz no es caro".

Después, las aclaraciones. Sí reconoce que el suyo es un local para "ir a celebrar. No es para todos los días". 225 euros es dinero, "muchos ahorran durante un tiempo para tener una noche especial" y recalca que, aunque sea mucho dinero, en Barcelona hay sitios que piden más y en países como en Francia pedirían el doble por un menú así". "Pero no un pastizal", puntualiza. Explica que entre sueldos, adquisición de materias primas y servicios, solo consiguen un 5% de beneficios.

La sangre no llegó al río, entre otras cosas por que ninguno de los dos hizo sangre. El disfrute de Llanos a la hora de ir probando los 20 platos (más alguna repetición) a lo largo de tres horas y media de mesa y mantel, le hicieron decir que "Nunca había pagado 225 euros por comer, y para mí ha merecido mucho la pena". Así que Cruz se limitó a puntualizar algunas de las opiniones, y a agradecer la visita y la elaboración del vídeo, que según el cocinero "está hecho con buen gusto y con ganas de divertir, como nosotros hacemos Masterchef".