La odisea de los elefantes salvajes que vagan sin rumbo por China

Abandonaron hace un mes su hábitat natural en la provincia meridional china de Yunnan y todavía hoy deambulan sin rumbo fijo: quince elefantes salvajes continúan su particular periplo por los pueblos de la zona -ya llevan más de 500 kilómetros- para asombro de locales, autoridades, especialistas e internautas.

Los paquidermos, oriundos de la región de Xishuangbanna, conocida por su selva tropical y su clima monzónico, migraron a finales de mayo hacia el norte de la provincia sin una explicación aparente.

Durante su recorrido, los elefantes se han paseado por diversas localidades ante la atenta mirada de aldeanos y autoridades, que han evacuado carreteras para facilitar su paso y utilizado alimentos como cebo -plátanos japoneses, piñas, maíz- con el fin de atraer su apetito e impedir que entren en zonas densamente pobladas.



En el camino ha quedado uno de estos elefantes asiáticos errantes, que se separó del grupo y que se encuentra ahora a unos 17 kilómetros de la manada, informa la televisión estatal CCTV.

El resto se quedó en Yuxi, bien para esperar al elefante "solitario" o bien porque el clima local allí es similar al de su Xishuangbanna natal, según expertos citados por la cadena china.

I've been following those giant cuties. Instead of panicking or doing anything that could possibly hurt the elelphants, people tried to guide them back to the wild, and enjoy this beautiful "accident". Creating #Harmony with #Nature. pic.twitter.com/jOPrVW0Uoe