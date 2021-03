Una reportera celebra antes de tiempo un tiro a la canasta y su reacción se hace viral

Una de las últimas personas en convertirse en el blanco de los memes en las redes sociales ha sido la reportera de la cadena local estadounidense WMBBTV, Anna Hoffman. ¿El motivo? Un tiro triple celebrado demasiado pronto, y que finalmente resultó fallido.



El suceso se produjo durante una retransmisión en directo de "La noche de empoderamiento de los jóvenes", en el Centro Recreativo de Panama City, (Florida, Estados Unidos).



Durante la cobertura, la mujer decidió probar suerte y lanzar un tiro desde más allá de la línea de tres puntos.



Tras dar por hecho que lo había conseguido, se giró y empezó a festejar el éxito de su lanzamiento con toda convicción. No obstante, el balón apenas rozó el aro.



El interlocutor que la acompañaba, Sean DePalma sí que se percató del fallo, pero decidió no quitarle la ilusión a la reportera y dedicarle un elogio por su 'falso triple'.



Estas imágenes fueron difundidas por la propia periodista en su cuenta de Twitter junto a la frase: "Nunca celebren antes de tiempo". La grabación, como no podía ser de otro modo, ha generado un aluvión de comentarios y bromas entre los cibernautas.