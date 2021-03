Un sacerdote reproduce por error un rap en plena misa

El canto y la música son dos elementos que no suelen faltar en las celebraciones litúrgicas. Como bien lo indica una de las expresiones más populares de este ámbito, "cantar es orar dos veces".



Esta vez, una equivocación en la selección musical ha sido la causante de una situación de lo más cómica.



El padre Pat se disponía a dar inicio a la retransmisión en vivo del sermón de la mañana en una parroquia de Burtonport, (Donegal, Irlanda) cuando, por accidente, le dio al "play" a un tema del rapero británico Black the Ripper.



Solo alcanzó a decir "en el nombre del Padre, y del Hijo€" antes de que la canción interrumpiese sus bendiciones y retumbase en la iglesia a través de los altavoces al grito de "Okay! It´s Black the Ripper''





Never thought I'd hear rap music at Mass!?? Burtonport, Donegal

music by @BlackTheRipper pic.twitter.com/RIpB9hmYN0 — Patrick Devine (@podevine) March 4, 2021

Risas y rezos

Pocos segundos después, el Padre Pat consiguióy bromeó: "Black the Ripper, un poco de rap mañanero te despierta".Entre risas, añadió que esperaba que este incidente no hubiera, y continuó con su conexión en directo.Posteriormente, lade la parroquia dedifundió una foto de la portada del álbum de Black the Ripper acompañado del comentario: "Por favor, pónganse de pie con nuestro".Este suceso provocó las carcajadas del propio cura y de los usuarios que estaban siguiendo lade forma. Como cabe esperar, las imágenes del momento seen las redes sociales.