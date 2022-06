La cocina del futuro se reúne en Bilbao

LA organización de The World's 50 Best Restaurants y The World's 50 Best Bars desveló ayer los nombres de quienes forman parte de la codiciada lista de la segunda edición de 50 Next. Sucedió en el Palacio Euskalduna de Bilbao y por primera vez de manera presencial, ya que la gala 2021 fue como casi todo durante esos meses: distante y electrónica.

Basque Culinary Center asesoró para seleccionar los nombres entre una lista de 400 mujeres y hombres de menos de 36 años que están dando forma al futuro de la gastronomía. La selección incluía personas de 30 territorios en seis continentes, identificadas como líderes de la próxima generación en alimentación y bebidas. La organización estableció siete categorías para reconocer a quienes trabajan en el ámbito de la gastronomía, en la producción, la tecnología, la educación, las industrias creativas, la ciencia, la hostelería y el activismo.

A lo largo de la jornada pasaron por el evento Unai Rementeria, diputado general de Bizkaia; William Drew, director de contenidos de 50 Best; Joxe Mari Aizega, director General del Basque Culinary Center; y Bittor Oroz, viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno vasco.

Entre los distinguidos este año, el baracaldés Eneko Axpe, que investigaba biomateriales para la Nasa y ahora está volcado en crear alimentos no contaminantes desde California. También fue reconocido el tolosarra Javier Rivero Yarza, de Ama Taberna. Ambos conversaron durante el cóctel con Maitane Alonso, de Sodupe, que ha inventado una revolucionaria máquina para conservar alimentos, así como con Jon y Mikel Zapiain, de Astigarraga, que han creado nuevas formas de sidra.

GLOBAL Mitos vivientes de la gastronomía como Mauro Colagreco, Dominique Crenn y Joan Roca dinamizaron un evento que fue presentado por la italiana Giulia Sgarbi y la inglesa Laura Price. Hasta el genial René Redzepi, jefe de cocina del Noma de Copenhague, intervino a través de la gran pantalla. Entraron en la lista 50NEXT Dinara Kasko, que revolucionó la pastelería ucraniana; la defensora hongkonesa de la agricultura vertical Jessica Naomi Fong; Mmabatho Molefe, la chef sudafricana que empodera a las mujeres negras y desafía los conceptos erróneos de la cocina indígena; Lefteris Arapakis, el pescador que lucha contra la contaminación de los océanos en Grecia; la hispanomarroquí residente en Suiza, Zineb Hattab; el mexicano avecindado en Londres, Santiago Lastra; Verleen Goh, de Singapur, por la creación de fibras prebióticas; la hindú Risha Jasmine Nathan, por depurar agua con elementos vegetales; la científica saudí Asrar Damdam; la tanzana Daniella Kwaya; Nicola Kagoro, de Zimbawe; Fengru Lin, de Singapur; o Adelaide Lala Tam, de Hong Kong; el australiano Josh Niland; Vinesh Johny, de la India; la francesa Chloé Charles; o la brasileña Mariana Da Silva Vasconcelos. l