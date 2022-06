El embajador de Colombia organiza una cena Pacífico en la Sociedad Bilbaina

LA hermandad de los pueblos vino por las aguas y se escenificó en los fogones de la Sociedad Bilbaina. Allí, rodeados por las tallas del banco Tikuna que representan sus cosmovisiones en las materias primas que extraen de su entorno; en este caso el árbol del cucharo para tallar piezas artesanales que son destinadas a los chamanes o payés y las máscaras de tigre y de toro de carnaval, la más representativa de las danzas, la del Toro mayor, quien lidera el grupo de animales (la elaboración de las máscaras tiene un origen en el año 1878 por los esclavos quienes celebraban fiestas con tradiciones africanas...) se encontraron el pueblo colombiano y el pueblo vasco en una cita gastronómica impulsada por el embajador de Colombia, Luis Guillermo Plata, acompañado por su señora, Dyana Latorre, y que se escenificó en una cena Pacífico donde convivieron al fuego, la cocinera tradicional del Pacífico colombiano, Elsis María Valencia Rengifo, y el chef de la Sociedad Bilbaina, Carmelo Bengoechea. Su gusto por la buena mesa y los sabores con poder lograron un menú que llamó la atención de la concurrencia.

Elsis María Valencia Rengifo es originaria de Mosquera Nariño (Colombia), es mujer curtida en los calderos y portadora de las tradiciones y las cocinas ancestrales. Cuentan las reseñas que la chef caleña es hija de padre afrodescendiente y madre de ascendencia española. Trabaja como instructora de gastronomía, enseñando cocina tradicional del Pacífico y cocina vallecaucana y también lidera el proyecto Fogones y comunidad del SENA, que tiene como objetivo preservar y difundir la técnica de la cocina tradicional en el país. Anda a la búsqueda y recuperación de los saberes de los hombres y mujeres del Pacífico portadores del conocimiento de la cocina mestiza y sus sabores.

Dicho esto el mero relato del menú de la cena de ayer sirve como prueba del desembarco del oleaje del Pacífico a orillas del Cantábrico. Lean, lean si no me creen. A la mesa acudieron, bien servidos, un pan de yuca frito, silencio de camarones (el plato se sirve como una sopa..), envueltos de mai con costillas de cerdo; pescado en escabeche, arroz atollao –cinco tazas de agua por una de arroz– con hierbas de azotea, llamadas así porque hay que plantarlas en lo alto, para que no se inunden, pues crecen en zona de ríos y manglares, y dulce de chilma, como todas las preparaciones del brazo del aguacate, todo un conquistador de paladares.

A la cita acudieron Carmenza Naranjo, cónsul de Colombia en Bilbao; el viceconsejero Andoni Iturbe; el presidente de la Sociedad Bilbaina, Juan Goiria, acompañado por Reyes Villanueva; el cónsul de Colombia en Madrid, Rodrigo Pinzón, Alberto García Erauzkin; Manu Suárez y Miriam Torre, encargados de que todo fluyese, como Santi Mendiola como maitre en la sala; Carlos Gorria, director territorial de BBVA; Begoña Bernal, David Acillona, Sara Arriaga; el rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert, David Denis, Maite Lozano, María Tomasa Núñez, Mercedes Olabarria y el subdelegado del Gobierno, Vicente Reyes, Jon Darpón; el presidente de Bergue Logística, Jaime Gorbeña; el director general de la compañía, Tomás Olano, y el consejero delegado de la misma Juan Aguirre; Luis Eguiluz, Sara Arana, directora de negocio internacional del Banco Santander; el cónsul de Brasil, Tomás González, Germán Barbier, Rafa Soto, Diana Gutiérrez, el fotógrafo Txema Maura, José Ángel Corres, Alberto Galindo, Alexandra Albarracín, Susana Palomino, Leire Azkona, Fernando Barrio, Pilar García, Jesús Herranz, Inmaculada Terán, Maika Gorostidi, María Andrea Torres, Federico Castillo, María Angélica Uscategui, María Ángeles Elorza, Carmen Díaz del Sel, Anton Pipaon y un buen número de asistentes que disfrutaron de lo lindo. l

