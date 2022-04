El Guggenheim organiza una cena de gala inaugural de la exposición 'Motions. Autos, Art, Architecture'

EL paso del tiempo, con toda la razón del mundo por su carácter fascista, borró su nombre de la memoria de las artes pero el poeta italiano Tommaso Marinetti, a quien un día le colgaron el título de padre del futurismo, fue quien dijo, con todos los peros del mundo que quieran ponerle, que "un bólido de carreras es más bello que la Victoria de Samotracia". Los amantes de la transgresión quizás aplaudan la boutade y entre quienes saben que sobre el gusto no hay reglas ni tratados escritos tal vez les apaludan. No sé si a tanto llegan en el Museo Guggeheim porque no lo pregunté pero lo que sí es cierto es que los automóviles exhiben toda su belleza en la exposición Motion. Autos, Art, Architecture, que puede contemplarse mañana, 8 de abril, al 18 de septiembre, comisariada por lord Norman Foster; además de Manuel Cirauqui y Lekha Hileman Waitoller, cuatro ojos vigilantes del Museo Guggenheim Bilbao.

Los coches de Foster en el Museo Guggenheim. Fotos: José Mari Martínez



, famoso por ser el batería de Pink Floyd y uno de losmás conocidos del planeta; desde un ejemplar del Porsche Phaeton, de 1900, que lleva motores eléctricos en los cubos de las ruedas, un concepto que fue considerado revolucionario cuando se incluyó en el primer vehículo de la NASA que recorrió la superficie de la Luna, hasta el Finbird III, el primer automóvil electrónico (1958) que rodó por el centro tecnológico de General Motors. Para quedarse boquiabierto.

De todo ello se hablaba en la cena de gala inaugural celeberada ayer en el Museo Guggenheim.

Lo hicieron en una cena en la que se sirvió terrina de txangurro, verduras encurtidas, brotes y emulsión de corales; merluza en salazón, piparras y jugo de anchoas y torrija caramelizada con crema dipomática de azahar, todo regado con Campillo y Marqués de Riscal.

