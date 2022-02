Bidebarrieta acoge la presentación de 'Una historia ridícula', la última novela de Luis Landero

NO creo pecar de orgullo, como demostraré a lo largo de mi exposición, si comienzo diciendo que soy un hombre con ciertas cualidades". Esa es la primera frase de la nueva novela de Luis Landero, Una historia ridícula, que ayer se presentó en la biblioteca de Bidebarrieta para regocijo y refocile de los seguidores de un escritor que, en la frase antes citada, uno diría que se ha hecho un autorretrato. Sin dudarlo, Luis es un hombre con ciertas cualidades. O al menos con la cualidad de escribir bien. Qué digo bien... ¡de fábula!

Ya de por sí la portada del libro resulta singular: un pavo real en equilibrio sobre una silla. ¿Qué sucederá tras esa imagen? No es cuestión de destripar la historia, por mucho que quienes ayer se acercaron al salón de actos de la biblioteca lo hicieran para conocer los intríngulis de una historia de amor singular que brotó de la imaginación del escritor de Alburquerque, con ayuda de César Coca, quien se subió al estrado para acompañarle en la puesta de largo. Se puede decir, sin ánimo de pisar las sorpresas o los giros, que se trata de la historia de Marcial muy bien contada. Veamos como se define el propio protagonista. "¿Mi visión del mundo y de la vida? Trágica y trascendente. ¿Mi historia? De amor, de odio, de venganzas, de burlas y de ofensas. Me llamo Marcial Pérez Armel, resido en Madrid y tengo en muy alta estima el viejo concepto del honor". La cosa promete, no me digan que no.

Venga, demos unas pinceladas del libro a vuelapluma. En Una historia ridícula, Luis Landero comparte con sus lectores y lectoras la historia de Marcial. Marcial es un hombre exigente, con don de palabra, y orgulloso de su formación autodidacta. Un día se encuentra con una mujer que no solo le fascina, sino que reúne todo aquello que le gustaría tener en la vida: buen gusto, alta posición, relaciones con gente interesante. Él, que tiene un alto concepto de sí mismo, es de hecho encargado en una empresa cárnica. Ella, que se ha presentado como Pepita, es estudiosa del arte y pertenece a una familia adinerada. Marcial necesita contarnos su historia de amor, el despliegue de sus talentos para conquistarla, su estrategia para desbancar a los otros pretendientes y sobre todo qué ocurrió cuando fue invitado a una fiesta en casa de su amada. Con esto basta pero no, no se confíen...

A la cita con esta puesta de largo acudieron, entre otros, Imanol Zubero, Begoña Morán, coordinadora de Bidebarrieta Kulturgunea; el editor de la novela, Juan Cerezo, procedente de Tusquets Editores

Con Landero estuvieron también un buen número de gente entusiasta de la literatura. Unos metros más allá, en la sede de Euskaltzaindia, Mariasun Landa y Juanjo Olasagarre honraban los 10 años de Martutene, la célebre novela de Ramón Saizarbitoria. Fue una tarde por escrito.

