El tenor Javier Camarena ofrece un concierto muy especial en el Teatro Arriaga

NO es extraño, no sorprende que los grandes carteles con luces de neón de medio mundo hablen de él como de uno de los grandes. No es una rareza escuchar que Javier Camarena, tenor mexicano que espolvorea armonía por los más bellos teatros del mundo, es el tercer cantante en los últimos setenta años del Metropolitan Opera House que ha ofrecido un bis. Quienes ayer se acercaron a escucharle en el Teatro Arriaga hubiesen pedido un imposible: que no callase nunca. Camarena, que ya no es el más grande entre los de su generación sino entre los tenores de este tiempo, parece un hombre nacido para el canto. Dan ganas de decir que así, con la naturaleza a favor, canta cualquiera. En realidad, esa sencillez es el resultado de una técnica sutil y compleja, y mucho tiempo de disciplina y delicados progresos a pasos cortos.

¡Qué maravilla! Cuantos vivieron ayer un recital, apoyado en la armonía del pianista cubano especializado en ópera Ángel Rodríguez, pensaron algo así. O elogios mayores, porque la verdad es que el universo de Camarena es el belcantismo, por supuesto. Pero sus capacidades y destrezas le abren paso por cualquier avenida de la música. Oyéndole, cualquiera diría que su voz sería capaz de rasgarse para un concierto de rock, volar en un blues, romperse en un quejío flamenco e incluso sobrevolar las montañas en las alas de un irrintzi. Les hablo de una de las voces más grandes que pisan hoy la tierra.

A lo largo de su meteórica carrera, Javier Camarena ha sido admirado por la belleza de sus interpretaciones en un repertorio de gran virtuosismo y dificultad, alternando con las figuras más importantes de la ópera mundial, interpretando roles principales y bajo batutas tan destacadas como las de Claudio Abbado o Zubin Mehta, por mencionar solo a algunas. Ayer ofreció un concierto muy especial en el que desplegó todo su arte vocal para cantar, entre otras delicias, un repertorio de grandes obras de Donizetti.Lo suyo fue para chuparse los dedos. Jugoso de puro fluido como sonaba.

Era un runrún días atrás. "Viene Camarena, viene Camarena", repetía el Bilbao más melómano. Las entradas se habían agotado casi desde que se anunció su llegada. En el día en que Bilbao cayó condenado a una libertad condicional la voz de Camarena resonó por todo el mundo desde el teatro Arriaga, llevando la noticia de que aquí, en la villa, también hay un gusto exquisito por las grandes voces.

