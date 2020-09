La vieja receta de ama que sabe a gloria

QUIÉN sabe si el concurso cuyo desenlace hoy les presento no zarpó en bus-ca de los sabores perdidos o en pos del hallazgo de una nueva tierra prometida para nuestros paladares. Sean cuales sean los motivos, lo cierto es que la Asociación de Comercios, Hostelería y Empresas del Casco Viejo, Zazpikaleak, organizadora del certamen gastronómico, entregó en la mañana de ayer los premios del concurso que distinguía al mejor pintxo de la cocina vasca en el Casco Viejo, distinción que recayó en una receta tradicional ("la vieja receta de ama", puntualizó Manolo Romero, el speaker de la ceremonia...) de txipiron en su tinta, de bocado, con cebolla morada de Zalla, ajo, aceite y perejil y acompañado de arroz. Se sirve en el bar La Muga, de la calle María Muñoz, donde Abarne y Sorne Díez Cascallana desempolvaron la preparación clásica de su madre. Sabe a gloria.

Eso es lo que debieron pensar los miembros del jurado especializado compuesto por Ricardo Pérez, cocinero del restaurante Yandiola; Xabier Otxandiano, concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo y presidente de Bilbao Ekin-tza; Txemi Santamarina, profesor de la Escuela de Hostelería de Leioa; Rosa Pardo, miembro de la junta directiva de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo: Jorge Díez, bloguero y autor de la web No todo es gula; Gerardo Maza, gastrónomo, cocinero y autor de la web cocinaconnervio.com y un puñado de periodistas locales.

La ceremonia de entrega puso fin a la segunda etapa de la campaña Munduari Bira ZazpiKaleetan– Vuelta al Mundo en Siete Calles. En ella se supo, a su vez, que el premio a la creatividad ha recaído en el bar La Olla de la Plaza Nueva (Tomás Ciruelo Liendo e Iker Carrillo al aparato...), que expuso un No bollo de mantequilla, un sorprendente pintxo que recuerda al clásico bollo de mantequilla, pero compuesto de láminas de bacalao ahumado, confitura de piquillos asados, mantequilla de hinojo, boletus y recubierto de azúcar glassé de panceta ibérica de bellota. Por su parte, el premio de la votación popular ha ido a parar al bar Fermín, de la calle Iturribide 6 (Txetxu Ruiz al frente...) gracias a una ikurriña de bacalao, un clásico pintxo de la cocina vasca elaborado con bacalao marinado acompañado de pimiento rojo y verde. La inmensa mayoría de los 23 locales participantes entre el 20 y el 30 de agosto de este año, como sucedáneo de la Aste Nagusia, realizaron pintxos de bacalao en diferentes versiones, pimientos rellenos, marmitako de bonito, pintxo de txangurro, txipiron o talos. ¡Para relamerse!

Al compás gastronómico hay que añadir otros ritmos. Así, durante este mes de agosto, la campaña también contó con un concurso de decoración de escaparates, al igual centrado en la cultura vasca. Tras la valoración del jurado, compuesto por miembros del Colegios de Decoradores de Bizkaia, de una docena de locales participantes el primer premio ha recaído en el establecimiento Tuinkis American Market, de la calle Artekale, 54. Janire Chaparro lo celebró de lo lindo, algo que también hizo Alberto Lizarraga, el paseante premiado por sorteo, o la madrileña Raquel Plaza, quien aseguró que vendrá a comerse la cena para dos con la que fue agraciada. El galardón fotográfico recayó en manos de Naiara Ortega, en cuya ausencia acudieron a recoger el premio Izaskun Miranda y Koldo Aingeru Marcos.

A la cita de ayer no faltaron Gaizkane Florín, con la pequeña Martina Crespo en brazos, Luis Arriol, Rosa Pardo, Jorge Fiat, Manuel Gómez, Ander Calvo, Alexis López y Gonzalo Arranz entre otros. En días venideros la campaña viajará al continente asiático para invitar al público a conocer los gustos de tan variopinto continente sin necesidad de salir del Casco Viejo. La idea, no me digan, tiene un pintón. Como el mismísimo txipiron.

