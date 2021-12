Aiora Gerekiz consigue la triple corona

A sus 7 años (cumplirá 8 en marzo) Aiora Gerekiz Etxeandia puede presumir de haber logrado la triple corona. La joven amazona conquistó recientemente con su poni Unclade Du Rocmet la victoria en la modalidad de salto de obstáculos en el Gran Premio Pony Club de España que se disputó en la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada.

Aiora, integrante del Centro Hípico Aretxalde de Lezama y discípula de Pello Elorduy, y que compite con licencia navarra por un tema de edad, ha logrado cerrar el círculo en esta espectacular temporada al imponerse en las tres grandes pruebas del calendario estatal, después de haber conquistado ya el prestigioso Trofeo Infanta Elena el pasado mayo y la Copa de España de Ponis disputada entre el 25 y el 27 de junio en Segovia.

"Estamos que ni nos lo creemos. El mero hecho de llegar a la final ya era un gran éxito, pero la triple corona... Aiora lo tenía claro desde el primer día de la prueba que iba a ir a por la victoria y fue la única que consiguió bajar de veinte segundos en el recorrido", explica orgulloso su aita, Jon Gerekiz. Concretamente fueron 19 segundos y 47 centésimas.

A lo largo de tres jornadas, en las instalaciones deportivas de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, Aiora se batió el cobre a lomos de su fiel Unclade Du Rocmet. "Es un poni 100% entrenado por nosotros con el que Aiora ha estado practicando todo este año y tienen una gran conexión", afirma Jon. Precisamente, el estreno de su hija con este poni se produjo hace justo un año en el campeonato que acaba de ganar. De esta manera, en 365 días se ha colgado la triple corona. Una brillante actuación que su progenitor no pudo seguir en directo debido a la tensión que le produce verle volar sobre los ponis. "Me cuesta muchísimo, no consigo nunca ver la prueba entera, me pongo muy nervioso", explica. Y es que se trata de una disciplina deportiva que entraña sus riesgos y los familiares lo sufren en primera persona. No obstante, no hay nada que pueda con la ilusión y ganas de Aiora por subirse al poni. "Hace dos semanas, en el campeonato de Euskadi, tuvo una caída fea, pero ese mismo día dijo ya que quería volver a montar. Es algo que le encanta", desvela Jon, que sufre como nadie con la pasión por los caballos de su hija. "Es duro pero ella es feliz. También quiero agradecer el trabajo que realizar con ella su entrenador Pello Elorduy y el apoyo que nos prestan el resto de padres del club Aretxalde", apunta.

Sus prematuros éxitos no se entienden sin esa pasión que siente por el mundo equino. Con apenas 3 años empezó a tomar contacto con los ponis y la afición le viene principalmente por parte de su madre, también competidora. Precisamente, sus progenitores, conscientes de que a su edad todavía le quedan muchos caminos por descubrir, han intentado en repetidas ocasiones que no se obsesione con el mundo ecuestre y disfrute otras disciplinas y aficiones. Sin embargo, Aiora siempre acaba eligiendo los caballos, a los que cuida y limpia para después volar en las competiciones.

Sobre esta línea, durante la competición en Madrid, Aiora se impuso en la categoría de Ponis A, en la que en segunda posición quedó Jaime Suárez y tercera Daniela Orcajo. A este respecto, en la categoría de Ponis B, la representación vasca cosechó grandes éxitos. Así, Paula Escalante, con Disney, logró el primer puesto, Erik Hernani, con Mithroch, fue segundo y Uxue Arruza, tercera con Cedete CEM. En Ponis C, Miren Melgosa, que había logrado el oro en el campeonato de España alevín, se impuso con E'Jazzy Lady.

Por último, próximamente Aiora despedirá esta temporada de ensueño con la disputa de un campeonato en Santander y después ya comenzará a preparar la próxima temporada. Sin duda, un 2021 inolvidable para la joven amazona de Larrabetzu.