Mayores de Mungia dan vida a 'angelitos' contra el alzheimer

Navidades y solidaridad van unidas en la residencia de la Fundación San Jose Etxe Alai de Mungia. Las personas usuarias, con la ayuda de la dinamizadora del centro, Mariví, han dado forma a un montón de Angelitos Solidarios. Así se llama la creativa iniciativa que han puesto en marcha durante este mes, que busca recaudar fondos que posteriormente donarán al Maratón Solidario de EiTB, que este año apoya a la lucha contra el Alzheimer.

Tal y como cuentan desde el centro, "todos los años hacemos alguna manualidad solidaria, para ayudar a alguien del pueblo o alguna causa solidaria". Este año, "pensamos que era una buena causa y hemos decidido donarlo al Maratón Solidario que organiza EiTB". Para recaudar fondos han elaborado cientos de angelitos, "con discos desmaquillantes, telas, botones, etc.", concretan.





Los 'angelitos' están hechos a mano con distintos materiales. Foto I.U.

Cualquier persona que quiera colaborar, "no tienen porque ser familiares de los usuarios", solo tiene que coger alguno de los angelitos que han creado y dejar la voluntad, es decir, no tienen un precio determinado. En la puerta de la residencia hay un cartel que explica cómo se puede ayudar, y además "estamos muy contentas porque no solo están colaborando familiares, sino que ha habido gente de Mungia que lo ha visto y han cogido angelitos y han donado algo de dinero", comentan.

Para poder llenar el árbol ubicado en la entrada con estos angelitos ha habido que currar de lo lindo, y "las personas usuarias han disfrutado mucho haciéndolo", explican. Como si de una cadena se tratara, "cada uno tenía una labor asignada, siempre teniendo en cuenta las posibilidades de cada una de las personas". Por eso, "a una usuaria que tiene problemas de vista le asignaron la tarea de reciclar los botones", a otras dos usuarias "las pusimos de secretarias, etc.".

La idea era que todos colaborasen en la medida de lo posible, "porque disfrutan haciendo este tipo de manualidades porque además saben que van a servir para ayudar a alguien", y por eso han estado al pie del cañón, elaborando más de 300 angelitos. Para dar forma a todos ellos, "hemos tirado de YouTube", cuenta Mariví, ya que "como había que hacer alguna manualidad empecé a mirar tutoriales y vi que estos angelitos podían hacerse de una manera sencilla, que era una labor que la mayoría de usuarios podían hacer para ayudar".