Erandio extiende el repelente de orina

Tras la novedosa medida de aplicar un líquido repelente de orina en diferentes puntos de Erandio, el Ayuntamiento ha comenzado ahora a ampliar los puntos que también contarán con este sistema, cuyo efecto es que el pis rebote en la fachada y moje a quien miccione en la vía pública.

Según declara el concejal de Consumo y Salud Pública, Óscar Ríos, "han sido multitud los erandioztarrras que se han dirigido al departamento para solicitar que se aplique este producto en las inmediaciones de su comercio o vivienda". Es por ese motivo por el que se ha realizado un censo con las peticiones para aglutinarlas por zonas y comenzar así con esta segunda fase. De esto modo, una veintena de calles más pasarán a estar protegidas con este método. La aplicación del producto se realizará previa limpieza especial de la zona y gradualmente, ya que para su imprimación se necesitan temperaturas superiores a los 15 grados en temperatura ambiente y que no llueva ni dos días antes al tratamiento ni dos días después. Asimismo, antes de proceder se habrá llevado a cabo la limpieza con agua a presión en estos sitios, ya que antes de aplicar el producto sellante conviene que la zona esté limpia de orines y suciedad para que al echar el producto no quede incrustado. Una vez esté el repelente, no se evitará que los perros orinen, sino que el orín no penetre en aceras, paredes y materiales porosos en general y que, por lo tanto, no se produzcan los desagradables olores. El orín quedará por encima de aceras y será mucho más fácil eliminarlo con la limpieza viaria.

Esta solución, ya se ha probado con éxito en diferentes sitios como Iruñea, Gasteiz, Donostia o Hernani. Erandio inició la experiencia el pasado mes de junio en las zonas más concurridas, como los soportales del ayuntamiento, los de San Jerónimo, el entorno del SAC o la calle Urdaneta.