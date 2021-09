Gamiz-Fika recupera los cursos municipales

Después del parón obligado por la pandemia, los cursos municipales de Gamiz-Fika se ponen en marcha adaptándose a las medidas anticovid. Yoga, pilates y euskal dantzak son las actividades programadas para este curso, cuyo regreso supone un avance hacia la normalidad.

"El regreso de los cursos y actividades municipales supone un gran paso hacia la normalidad al tiempo que permite a nuestros vecinos y vecinas volver a practicar las actividades deportivas y culturales", señala Ana Rubio, alcaldesa de Gamiz-Fika.

En este sentido, el plazo de inscripción permanecerá abierto del 29 de septiembre al 7 de octubre para realizar la prematrícula, que se podrá hacer por email o presencialmente en el ayuntamiento, rellenando el impreso de inscripción. El 11 de octubre se publicará la lista de personas admitidas y del 13 al 15 se pasará el 50% de la cuota. No obstante, una vez realizada la matrícula no se devolverá el dinero. La segunda cuota se pasará en febrero de 2022. En este caso, en caso de no querer abonar la segunda cuota habrá que comunicarlo antes del 30 de diciembre. Además, las personas empadronadas en el municipio tendrán preferencia, así como las que dispongan de la tarjeta UBK. Desde el Consistorio aclaran que es necesario "un mínimo de participantes" para que no se suspenda el curso.

Por último, las actividades previstas ofrecen numerosos beneficios a la salud como el yoga, que reduce la presión arterial y el estrés, ayuda a relajarse, a mejorar la confianza en uno mismo, la coordinación y concentración, y a dormir mejor. Al mismo tiempo, pilates permite mejorar la flexibilidad, corrección de posturas, tonificación muscular, etc.

Concurso de fotografía

Imágenes de calendario

Arrieta, Fruiz y Gamiz-Fika. El calendario de 2022 tendrá imágenes de Arrieta, Fruiz y Gamiz-Fika. Hasta el 22 de octubre está el plazo abierto para participar en un concurso de fotografía cuyas imágenes ganadoras, se seleccionarán cuatro fotografías de cada pueblo, se utilizarán para decorar el calendario de 2022. Entre las mejores fotos de cada municipio se repartirán tres bonos para gastar en las tiendas de hosteleros y comerciantes de Mungia. El primer premio será de 120 euros, el segundo de 60 euros y el tercero de 30 euros. Las imágenes, con los datos del autor y lugar, se deben enviar a alkarregazbetieuskeraz@bizkaia.org.