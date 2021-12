Ovación al deporte y la cultura de Laudio

EL año pasado, de manera excepcional, el galardón recayó en el pueblo de Laudio en homenaje a su compromiso, solidaridad, unión y fraternidad durante los momentos más duros de la pandemia, especialmente durante el confinamiento. La entrega tuvo lugar en un sencillo y simbólico acto celebrado en el salón de plenos de la casa consistorial. En este 2021, la peña Altzarrate ha podido recuperar el formato habitual de unos premios con los que pretende reconocer a personas o entidades locales que han destacado en el ámbito del deporte y la cultura y han difundido el nombre de Laudio dentro y fuera del municipio. Fue el sábado en el transcurso de una gala que tuvo como escenario de lujo El Casino del parque de Lamuza y que arrancó con una proyección de imágenes para demostrar que "la vida deportiva y cultural de nuestro pueblo es muy potente y variada y la razón de ser de estos premios", destacó el conductor del evento, Peli Ortiz de Zárate.

En el ámbito deportivo, los premios Peña Altzarrate a recayeron en tres nombres propios y de tres disciplinas diferentes. El reservado en todas las ediciones a un jugador del club de fútbol C.D. Laudio fue para Jon Patiño que, tras un periplo de cuatro temporadas en el Amurrio –una en Preferente y tres en Tercera– volvió a militar en las filas rojiblancas, donde se formó en la temporada 2019-20. El trofeo para el mejor deportista del año fue para Josu Hernández, como flamante ganador del Campeonato Internacional de Culturismo celebrado en julio en Italia. El laudioarra, de 34 años, ya fue objeto de un reconocimiento por parte de la corporación municipal por sus logros en una disciplina que empezó a practicar en 2015 y que, según explicó "es muy sacrificada y requiere de esfuerzo y disciplina", por lo que no dudó en agradecer "los apoyos y homenajes recibidos" y mencionó especialmente "los de mi familia, que es la base y lo más importante de mi vida".

Recogió el premio a la mejor trayectoria deportiva el entrenador de baloncesto Benjamín Santos, que pisó primero la cancha como jugador en 1979 y solo un año después ya estaba dirigiendo. "En el colegio Gregorio Marañón, donde estudiaba EGB, necesitaban un entrenador y con 12 años me hice cargo de un equipo de jugadores de 8 años", recordó. Cuatro décadas después, permanece al pie del cañón poniendo su pasión, experiencia y conocimientos al servicio del club local Sugarrak. De hecho, fue su presidente, Oscar Muñoz, quien tuvo el honor de hacer entrega del entrañable y merecido reconocimiento a un histórico del basket laudioarra que lleva "toda una vida entrenando", según reconoció Santos.

cultura y sociedad



Los premios Altzarrate también ponen, todos los años, el foco en otros ámbitos de la vida local. Es el caso de la cultura que, en esta sexta edición del evento, dio protagonismo a la periodista y escritora Txani Rodríguez, ganadora del Premio Euskadi de Literatura en castellano con su novela Los últimos románticos. "Por diversas circunstancias, he venido sola, pero no me siento así porque estoy en casa y los premios que te otorgan en tu pueblo son los más bonitos y cálidos", declaró. Y el último galardón recayó en la asociación de mujeres Solastiar, por su extensa trayectoria "y por ser referente del movimiento feminista en nuestra localidad", explicó Peli Ortiz de Zárate. La gala estuvo amenizada por el grupo de danza urbana Laudio Wellness y por divertidas píldoras teatrales de Ohiala Zabaltzen.

