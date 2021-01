Nerbioi-Ibaizabal busca futuros jóvenes científicos

La Diputación Foral de Bizkaia y los departamentos de Juventud de ocho municipios de Nerbioi-Ibaizabal han comenzado a trabajar en el fomento del empleo de jóvenes de la comarca mediante la estrategia Steam, es decir, la promoción de la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Esta nueva experiencia supone la continuación de la iniciativa Bizilabe, que comenzó el año pasado y está basada en la previsión de que Europa necesite más científicos y tecnólogos a corto plazo ya que no hay suficiente personal cualificado para cubrir esos puestos de trabajo. Y es que el número de jóvenes que se decanta por esta rama de estudios no es elevado, por lo que los demandantes de empleo no se ajustan a las necesidades del mercado laboral y de las empresas, una situación que en el caso de las chicas es más grave.

Con el objetivo de revertir la situación, el proyecto que gracias al apoyo de la administración foral y la colaboración de la Fundación Elhuyar se va a desarrollar en la comarca de Nerbioi-Ibaizabal contempla una batería de acciones entre las que se encuentran los 10 talleres sobre ciencia y tecnología que se empezarán a impartir en el mes de febrero bajo temáticas como telecomunicación, cocina con ciencia, la criptografía o cómo combatir los virus. Aunque la mayoría de ellos se llevarán a cabo en los gaztegunes de las localidades participantes, también se ofrecerá algún taller on line.

Otra de las líneas de actuación de la estrategia Steam en la comarca será la comunidad. El objetivo, en este caso, será empezar a crear una red en torno a la educación en todas las ramas relacionadas con la ciencia y la tecnología en la que participen monitores de juventud, centros educativos, empresas y otros agentes.

En este contexto, se realizarán diversas sesiones de formación y presentaciones a cargo de Elhuyar para explicar la estrategia y presentar el proyecto y grupos de jóvenes visitarán empresas de la comarca para conocer de cerca la actividad laboral y los profesionales del sector.

Por su parte, las empresas participantes recibirán formación sobre Steam y reflexionarán sobre la influencia que tienen entre la juventud.

Diagnóstico comarcal



Por último, el proyecto incluye un diagnóstico comarcal que permitirá conocer mejor la situación de los jóvenes que residen en ella, es decir, cómo se ven a sí mismos de cara al futuro, cuáles son sus aspiraciones profesionales, qué temas les gustan, en qué grado conocen el trabajo de la industria y las empresas de la comarca, si ven diferencias entre mujeres y hombres en el mundo laboral, etc.

La difusión de las actividades y de contenidos del programa Steam se irán publicando puntualmente en la web de Nerbioi Ibaizabal Gaztedi.