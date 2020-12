Andoni Cintado, plata en el Europeo de pesos olímpicos de taekwondo

J. C.

Andoni Cintado, en el centro, con la medalla. J. C.

A sus 21 años, el joven Jon Andoni Cintado, natural de Zeberio, se ha alzado recientemente con la medalla de plata en la categoría de -80 kilos del Europeo de pesos olímpicos celebrado en Sarajevo, una de las pocas competiciones del calendario de taekwondo que se ha podido llevar a cabo este complicado 2020. El deportista vizcaino, que debido a sus estudios de Diseño Industrial en la Universidad Politécnica de Valencia milita en un club valenciano, acudió al certamen con el principal objetivo de "coger rodaje y adquirir experiencia", por lo que el segundo puesto obtenido ha sabido, sin duda, a victoria y da buena muestra de su gran proyección en esta disciplina.

Cintado comenzó la competición enfrentándose y superando al checo David Simek en primera ronda, para después ganar en octavos a su compañero de selección Raúl Martínez por 6-5, un triunfo que le supuso un extra de motivación puesto que se trata del cabeza de serie del peso y se encuentra ya clasificado para asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Ya en cuartos, logró vencer al croata Partik Divkovic y en semifinales al también croata Marko Golubic. La buena y satisfactoria racha sobre el tapiz se rompió en la final al perder 9-1 ante el portugués Julio Ferreira.

Con esta medalla de plata, el mejor resultado de toda su trayectoria deportiva, el joven de Zeberio encara con muy buenas expectativas sus próximos grandes objetivos: el campeonato del Mundo –para el que, dadas la crisis sanitaria por la pandemia del covid-19, no hay aún fecha– y ser convocado para los Juegos Olímpicos de 2024 que se celebrarán en París.

Tesón, constancia y compromiso no le faltan a este joven de Zeberio que tuvo su primer contacto con el taekwondo a los 6 años, en el club Garriko de Arrigorriaga, para continuar progresando a partir de los 10 años en el club The Masters de Basauri. En este último equipo, Andoni Cintado se fue forjando como deportista de esta exigente disciplina hasta que hace tres años se trasladó a Valencia para cursar la carrera universitaria de Diseño Industrial. Desde entonces el palmarés de Cintado evidencia que se trata de una de las más firmes promesas de este deporte a nivel nacional. De hecho, es el vigente campeón de España de su peso, y en 2019, una de sus mejores temporadas, logró proclamarse campeón de España absoluto, campeón de España Universitario y Campeón del Open Internacional de España G1. Además, tiene en su haber una meritoria medalla de bronce en el Campeonato de Europa sub-21 el año pasado también fue nombrado el deportista más destacado de la Universidad Politécnica de Valencia.

Preparación mental



En unas declaraciones realizadas para DEIA a principios de año, Jon Andoni Cintado explicó que su principal objetivo, tanto a corto como a largo plazo, es "seguir disfrutando del taekwondo como lo he hecho hasta ahora, seguir sumando experiencias y seguir creciendo como deportista". A su favor, no solo tiene sus cualidades técnicas o tácticas sino también la parte psicológica y su preparación mental. "Desde hace unos años, doy bastante importancia a estos aspectos. Para afrontar un combate es necesaria una fortaleza mental y es algo que estoy trabajando mucho".

En toda su trayectoria deportiva, su peor momento fue "en el Campeonato de España cadete 2013, donde perdí la final en los últimos segundos y me quede sin la plaza al europeo", un momento de su vida en el que "no sabía asumir las derrotas como he aprendido años más tarde, y al ser un niño lo pasé muy mal".

La experiencia adquirida y la madurez le han hecho aprender y sacar lo positivo de sí mismo y de cada una de las competiciones a las que acude. Así lo ha demostrado Jon Andoni Cintado en el Europeo de pesos olímpicos de Sarajevo donde ha dado la sorpresa al colgarse la medalla de plata en la categoría de -80 kilos.