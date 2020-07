Ugao prima la prudencia y suspende sus festejos

Ugao no encenderá este año la llama del txupin festivo. Foto: S. M.

Ugao no encenderá este año la llama del txupin festivo. Foto: S. M.

La villa de Ugao-Miraballes canceló las fiestas patronales en honor a la Virgen de Udiarraga que estaban previstas celebrar los días 6, 7, 8, 11, 12, 13 y 14 de septiembre. Se trata de una decisión adoptada conjuntamente entre el Ayuntamiento y la comisión de festejos con el objetivo de contener y evitar posibles contagios por el covid-19.

El gobierno municipal subraya que ha sido una medida "difícil de tomar y dolorosa, dado el arraigo popular de que gozan las fiestas en el municipio", pero a su vez, afirma que esta decisión es "necesaria, consecuente con la situación que vivimos actualmente y adoptada desde la máxima responsabilidad, en aras a evitar grandes concentraciones y aglomeraciones de personas".

En palabras del alcalde, Ekaitz Mentxaka, "el Ayuntamiento, las administraciones públicas en general y las entidades locales tenemos el deber de evitar los actos y eventos multitudinarios y de priorizar en todo momento la salud de nuestros vecinos, vecinas y de toda la gente que pudiese acudir en fiestas a nuestro municipio".

La evolución de la pandemia desde el levantamiento del estado de alarma ha sido fundamental a la hora de tomar la decisión. "Desafortunadamente, en las últimas semanas estamos observando varios casos de rebrotes en distintos puntos de Euskadi y del Estado. Las condiciones no son favorables, no podemos echar por la borda todo lo que hemos conseguido hasta ahora. No podemos bajar la guardia", añadió Mentxaka. La mirada está puesta en trabajar en colaboración con los agentes sociales para las fiestas de 2021.