Arrigorriaga muestra su pesar por la pérdida de Karlos Atutxa

Arrigorriaga recibió ayer la triste noticia del fallecimiento de Karlos Atutxa Gurtubai, a los 56 años de edad, tras luchar contra una larga enfermedad. Natural de Igorre, llegó a regentar hace tres décadas el batzoki de Artea y una vez asentado en Arrigorriaga ostentó en dos periodos el cargo de Lehendakari de la Junta Municipal de EAJ-PNV. En 2015, entró a formar parte de la lista de la formación jeltzale a los comicios locales con Asier Albizua como candidato a la reelección y quien ayer quiso destacar de su figura "su actitud, compromiso y disposición a ayudar". En esa legislatura, Karlos Atutxa fue nombrado primer teniente de alcalde y concejal del Área de Urbanismo y Medio Ambiente y dio buena muestra de su talante. "Si alguien escribía o llamaba al Ayuntamiento para trasladar algún problema, daba igual la hora que fuera. Se preocupaba e incluso acudía al domicilio del afectado para preguntar e informarse. Intentaba buscar y encontrar una solución. Siempre estaba ahí y siempre positivo", recuerda Albizua.

En las elecciones municipales de mayo de 2019, volvió a ser incluido en la plancha de EAJ-PNV de Arrigorriaga, en esa ocasión con Sonia Rodríguez como candidata a la Alcaldía. "No solo confiaba plenamente en él. En la legislatura que compartimos en el equipo de Asier Albizua, llegamos a trabajar codo con codo y aprendí muchas cosas de Karlos: su capacidad de dedicación y trabajo por su pueblo, su forma de ver y enfrentarse a los problemas... Nunca se venía abajo. A todo sabía sacarle el lado positivo", asegura. El 26 de mayo, las urnas relegaron a la formación jeltzale a la oposición y, en torno a esas fechas el estado de salud de Karlos Atutxa se resintió, tanto que ni siquiera pudo acudir el 14 de junio al pleno de constitución de la nueva corporación local y, posteriormente, renunció a su acta de edil de la formación jeltzale.

Desenlace inesperado "Ha sido un luchador que ha querido proteger desde el minuto cero a todos los que le queríamos para que no sufriéramos. No sabíamos que estaba tan malito. Siempre nos transmitía la esperanza de que iba a mejorar. La noticia de que ha perdido la batalla ha sido inesperada. Para mí ha sido un orgullo haber conocido a una persona así y haber podido compartir con él experiencias y momentos", aseguró una afectada Sonia Rodríguez. "Ha sido un palo muy grande. Todos pensábamos que lo conseguiría. Gente como Karlos deja mucha huella. No he oído nunca a nadie hablar mal de él", afirmó Albizua.

Así está quedando patente también con las numerosas muestras de cariño y condolencia que están recibiendo sus familiares y el partido al que se dedicó en cuerpo y alma. "De la política disfrutaba mucho, pero sobre todo era una gran persona. Hacía el bien a todo el mundo y quería al pueblo de Arrigorriaga y a su gente", añadió Rodríguez que también quiso desvelar "el agradecimiento que Karlos siempre mostró hacia el personal médico y sanitario que le ha atendido durante tantos años, en las consultas, el hospital o en casa, y en especial al Doctor Ojanguren".

Íntimo amigo de Karlos Atutxa se declaraba también ayer Iñaki García Uribe. "Cuando fui presidente de EGI, pasé miles de horas con él tras cientos de reuniones, y aprendí de su sencillez y sentido común", declaró al tiempo que recordó las principales pasiones de Atutxa: "Familia y amigos, PNV, el Athletic, Gorbeia y el ciclismo, sobre todo de la época de Lejarreta y Gorospe". Sin duda, deja una huella irreparable entre todos quienes le conocieron. Goian Bego.